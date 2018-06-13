13.06.2018, 13:35

ФОТО: Президент будет жить в Нарве в гостевом доме Elektra, работать — в помещениях колледжа ТУ

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rus.delfi.ee
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Külalistemaja Elektra Narvas Foto: Külalistemaja Elektra

Директор канцелярии президента ЭР Тийт Рийсало отметил, что временный переезд президента Керсти Кальюлайд в Нарву вызвал интерес и за рубежом. Так, например, статья об этом появилась в издании The Economist на украинском языке, а Великобритания намерена также открыть в Нарве свое временное посольство.

Живя и работая в Нарве, президент Кальюлайд будет осенью ночевать в гостевом доме Elektra, а в качестве рабочих помщений станет использовать пару кабинетов и зал для совещаний в Нарвском колледже Тартуского университета.

Как заверил Рийсало, пребывание президента в Нарве не превысит рамок бюджета канцелярии. Впрочем, более точную стоимость размещения пока назвать невозможно, хотя, к примеру, ночевка двух десятков сотрудников канцелярии президента в гостевом доме Elektra в сумме обойдется примерно в 4000 евро.

По словам Рийсало, Нарва как убдто является обособленным городом, и с ним связано немало мифов и заблуждений. ”Я считаю, что смысл столь длительного пребывания там президента заключается в том, чтобы по-хорошему сблизить Эстонию и Ида-Вирумаа так, что у нас больше не возникало странных вопросов, вроде того, безопасно ли ночевать в Нарве”, — отметил глава канцелярии президент ЭР.

Рийсало сказал, что примерно половина проведенного в Нарве времени будет проходить по типу программы президентского визита в уезды. Будут проходить встречи в образовательных учреждениях, на предприятиях, в органах местного самоуправления. ”Второая половина — это та обычная работа главы государства, которую мы привезем с собой из Таллинна. Это всевозможные контакты на международном уровне, дипломатические встречи и прочая подобная деятельность”, — сказал Тийт Рийсало.

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Время пребывания президента в Нарве поделено на три части: с 28 августа по 6 сентября, 12-16 ноября и с 26 ноября по 1 декабря. ”К сожалению, это невозможно, чтобы президент находилась целый месяц подряд в Нарве, ведь имеется целый ряд международных обязательств за пределами Эстонии и обязанности в Таллинне, которые никак не взять в Нарву”, — заявил Рийсало. Но провозглашение законов и прочие подобные дела, по словам Рийсало, вполне можно.

Переезд Кальюлайд в Нарву вызвал интерес и за рубежом. Так, например, Рийсало рассказал о статье, обнаруженной им во время визита президента в Украину в издании The Economistist на украинском языке, где хвалили идею таким способом лучше интегрировать Нарву и Ида-Вирумаа. Посольства других государств также проявили большой интерес к переезду президента Кальюлайд в Нарву, так, Великобритания намерена открыть в приграничном городе свое поп-ап посольство (pop-up, англ — складной, временный).

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