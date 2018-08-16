ФОТО: Председателем Нарвского городского собрания избрали директора Кренгольмской гимназии Ирину Янович

"По информации от адвокатов, в ближайшее время в круг подозреваемых могут также попасть бывшие члены совета ЦУ "Нарвский музей" депутат Антс Кутти и мэр Нарвы Тармо Таммисте, а также бывший член горсобрания Хели Адамович", — сказал Алексей Мяги, подчеркнув, что пока в числе подозреваемых находятся только русскоязычные депутаты.

О подозрениях в их адрес также рассказали Илья Федоров, Елена Пахомова, Лариса Оленина, категорически отметая обвинения в коррупции.

Алексей Воронов сообщил присутствующим, что в пятницу он подаст обращение в прокуратуру, предложив провести проверку в отношении соцдема Антса Кутти, который также участвовал в голосованиях по вопросам, связанным с целевым учреждении Narva Muuseum, членом совета которого в свое время являлся. По его мнению, вопрос, будет ли возбуждено это уголовное дело, является принципиальным — если этого не произойдет, можно будет точно говорить о политическом заказе, преследовании именно центристов.

Также Воронов сказал, что решение о выходе из ЦП было принято, чтобы не бросать тень на партию, а также сообщил о создании фракции из 20 беспартийных депутатов, под названием Narva — meie kodu.

По его словам, он и другие центристы вышли из партии до момента их полного оправдания, после чего, допускает Воронов, они могут подать заявления о восстановлении членства в ЦП.

Михаил Стальнухин высказался в том смысле, что нарвские центристы всегда были под ударом и ничего исключительного сейчас не происходит, а лично он не рассматривал вопрос выхода из партии. При этом в очередной раз повторил, что не считает центристами тех депутатов, которые в свое время проголосовали за создание госгимназии в Нарве, поучаствовав таким образом в уничтожении нарвского гимназического образования на русском языке.