16.08.2018, 18:44

ФОТО: Председателем Нарвского городского собрания избрали директора Кренгольмской гимназии Ирину Янович

 (14)
Число подозреваемых в коррупции может вырасти
rus.delfi.ee
EST 3
ФОТО: Председателем Нарвского городского собрания избрали директора Кренгольмской гимназии Ирину Янович
Roman Vikulov, Delfi

Вопрос выбора председателя депутаты рассматривали последним в повестке дня. Как мы сообщали ранее, кандидатом большинства, уже не центристского, стала директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович, не попавшая в число подозреваемых в коррупционных преступлениях восьми нарвских депутатов-центристов.

За Ирину Янович проголосовал 21 депутат.

Оппозиция предлагала выбрать председателем Яну Кондрашову. За нее проголосовало 8 народных избранников. Один бюллетень был испорчен.

Ирина Янович сказала Delfi, что будет совмещать работу директора гимназии и председателя горсобрания.

Очень много внимания на сессии было уделено предъявленным восьми депутатам подозрениям в коррупционных преступлениях. Подозреваемые посчитали своим долгом рассказать о том, в чем именно их подозревают и почему о коррупции, по их убеждению, речи быть не может.

Один из подозреваемых, депутат Алексей Мяги, пользуясь правом сделать заявление перед началом обсуждения вопросов повестки дня, подробно рассказал о том, в чем именно его подозревают, а именно — в голосованиях в интересах муниципального целевого учреждения, Narva Linna arendus, членом совета которого он является, подчеркивая, что в получении личной выгоды его не подозревают.

"По информации от адвокатов, в ближайшее время в круг подозреваемых могут также попасть бывшие члены совета ЦУ "Нарвский музей" депутат Антс Кутти и мэр Нарвы Тармо Таммисте, а также бывший член горсобрания Хели Адамович", — сказал Алексей Мяги, подчеркнув, что пока в числе подозреваемых находятся только русскоязычные депутаты.
О подозрениях в их адрес также рассказали Илья Федоров, Елена Пахомова, Лариса Оленина, категорически отметая обвинения в коррупции.

Алексей Воронов сообщил присутствующим, что в пятницу он подаст обращение в прокуратуру, предложив провести проверку в отношении соцдема Антса Кутти, который также участвовал в голосованиях по вопросам, связанным с целевым учреждении Narva Muuseum, членом совета которого в свое время являлся. По его мнению, вопрос, будет ли возбуждено это уголовное дело, является принципиальным — если этого не произойдет, можно будет точно говорить о политическом заказе, преследовании именно центристов.

Также Воронов сказал, что решение о выходе из ЦП было принято, чтобы не бросать тень на партию, а также сообщил о создании фракции из 20 беспартийных депутатов, под названием Narva — meie kodu.

По его словам, он и другие центристы вышли из партии до момента их полного оправдания, после чего, допускает Воронов, они могут подать заявления о восстановлении членства в ЦП.

Михаил Стальнухин высказался в том смысле, что нарвские центристы всегда были под ударом и ничего исключительного сейчас не происходит, а лично он не рассматривал вопрос выхода из партии. При этом в очередной раз повторил, что не считает центристами тех депутатов, которые в свое время проголосовали за создание госгимназии в Нарве, поучаствовав таким образом в уничтожении нарвского гимназического образования на русском языке.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: Председателем Нарвского городского собрания избрали директора Кренгольмской гимназии Ирину Янович

16.08.2018
Вопрос выбора председателя депутаты рассматривали последним в повестке дня. Как мы сообщали ранее, кандидатом большинства, уже не центристского, стала директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович, не попавшая в число подозреваемых в коррупционных преступлениях восьми нарвских депутатов-центристов.
Подробнее




Женщину-специалиста, которая пришла на собрание Минсоцдел с ребенком, попросили удалиться

16.08.2018
Тийна Калда принимала участие в организованном Министерством социальных дел собрании по плану развития здоровья населения в качестве представителя союза психологов. Она взяла с собой своего сына (1 год и 3 месяца), который находился в эргорюкзаке.
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012002
113,40 €
68,04 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871002
182,70 €
109,62 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Babylone
69,- €
27,60 €

ВИДЕО DELFI: Чайковский, борьба с раком и средневековые развалины. На Фестивале “Биргитта” покажут необычную интерпретацию “Лебединого озера”

16.08.2018
Художественный руководитель Национального балета Брно Марио Радачовский, который привез на Фестиваль “Биргитта” свою версию “Лебединого озера” Чайковского, рассказал Delfi о своей интерпретации произведения.
Подробнее

Фарту масти, АУЕ! Лидер ласнамяэской банды молодых хулиганов, которые держат в страхе весь город: мне бы хотелось убить человека

16.08.2018
”Мне бы хотелось кого-то убить. Хотелось бы испытать, что это за чувство — убить человека”, — говорит изданию Eesti Ekspress 15-летний парень из Таллинна. Назовем его Дима. Тюрьмы он не боится и даже, наоборот, хотел бы туда попасть.
Подробнее



"Налоговый терминатор" is back! На счетах крупнейших эстонских больниц простаивает 101 млн евро

16.08.2018
Финансовый аналитик Ардо Оясалу, прозванный «налоговым терминатором», проанализировал бухгалтерию крупнейших эстонских больниц и с удивлением обнаружил, что учреждения копят на своих счетах миллиона евро, вместо того, чтобы больше лечить, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее