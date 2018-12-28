ФОТО: Предприниматель разочарован тем, что власти до сих пор не починили подаренный им знак ”Нарва”. ”Могу забрать”

”В случае памятника были опасения, что его могут повредить, но вот он стоит уже почти три года, невредимый, к счастью. Сейчас звучат советы — сделать для знака постамент повыше, но я не вижу в этом смысла. Он и так находится на возвышении, и это не такой объект, которому нужен пьедестал, — говорит Брокк.

Его разочаровывает не столько то, что нашелся человек, у которого хватило ума попрыгать на подарке городу, сколько то, что власти Нарвы не организовали оперативный ремонт, и рядом с одной дырой на композиции появилась другая.

”Первая атака вандалов произошла месяц назад, но до сих пор городская управа, в которой масса специалистов, не смогла организовать ремонт. Если бы я был мэром Нарвы, то уже на следующий день провел бы специальное совещание, дал задание решить вопрос скорейшим образом. Работы же там требуются копеешные — в 500 евро можно уложиться”, — подчеркивает предприниматель.

- Не было желания самому организовать ремонтные работы?

- Это же теперь собственность города. Может быть мне теперь решать и другие вопросы, которые находятся в зоне ответственности властей, чинить канализацию, например? Если так относятся к сделанным подаркам, то я могу забрать композицию, чтобы пасти ее. Могу и Кереса забрать, если и он не нужен. Я могу найти для них место.

Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов сказал Delfi, что знак ”Нарва” непременно будет отремонтирован, но произойдет это уже в следующем году. На вопрос, почему это было не сделать раньше, он ответил, что в праздничный период ремонтникам пришлось заплатить бы двойную цену за работу.

Надо сказать, что композицию, на фоне которой фотографируются и жители, и гости города, сломали задолго до праздников.

Несмотря ни на что планирует еще один подарок

Александр Брокк признается, что его энтузиазм активного горожанина, желающего приносить пользу Нарве, поубавился в результате этого случая, но в развитие визуального образа города он все-таки продолжит вкладываться.

”То, что нашлась пара человек, не ценящих свой город, не может, конечно, изменить мое отношение к Нарве”, — уверяет Брокк.

На лето следующего года он планирует приведение в порядок могилы знаменитого градоначальника Нарвы Адольфа Гана, находящейся на старом немецком кладбище, у трассы, соединяющей Нарву и Нарва-Йыэсуу.

”Сейчас мы собираем информацию о том, как выглядела могила, памятник на ней, ограда изначально. Надеемся восстановить если не оригинальном виде, то близко к нему”, — сообщает Александр Брокк, надеющийся на поддержку проекта не только со стороны властей Нарвы, но и со стороны соседнего городка, для которого Адольф Ган сделал много, прежде всего, основал там курорт.

На данный момент даже не все нарвитяне знают, что могила Гана сохранилась сравнительно неплохо — памятник на ней, во всяком случае, пережил и войну, и советское время, и найти ее совсем несложно.

Александр Брокк надеется на то, что в обновленном виде она станет не только туристической достопримечательностью, но и очень важным для каждого горожанина местом.

Адольф Ган останется в истории не только как нарвский градоначальник, создатель курорта в Гунгербурге (Нарва-Йыэсуу), но и как первый попечитель Нарвского музея, директор правления Товарищества Кренгольмской мануфактуры, человек, в честь которого названа самая старая и эффектная нарвская лестница.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Отметим, что в преддверии Нового года на Петровской площади пострадал еще один объект — парковочный автомат, который стал жертвой не вандалов, а снегоуборочной машины. Его заменят также в будущем году.

На Петровской площади стоит главная нарвская елка. Там же пройдет городское празднование