ФОТО: Пожилых дам Кохтла-Ярве поздравили с наступающим 8 марта

В среду Содружество ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве по многолетней традиции поздравило женщин, которым ”за”, с наступающим Международным женским днем.

Перед началом праздничного концерта, подготовленного коллективами Кохтла-Ярвескго Культурного центра, пришедших на праздник дам поздравили руководители города Рийна Иванова, Нина Алексеева, а также член Рийгикогу Валерий Корб.

Благодарственные письма горуправления и сувениры были вручены юбилярам и наиболее активным участницам ветеранской организации.

Начался концерт. Пока дамы отдыхали, журналист задал несколько вопросов руководителю ветеранской организации Кохтла-Ярве Валерию Тумко.

- Валерий Александрович, тут к празднику подоспело сообщение пресс-службы правительства, которое звучит так: ”Ратас: правительство поддерживает улучшение положения пожилых людей. Премьер-министр Юри Ратас подтвердил сегодня, выступая в Рийгикогу, что правительство своими как уже принятыми, так и запланированными решениями намерено способствовать улучшению положения пожилых людей”. Как вы считаете, это из области фантастики или же вполне осуществимые планы?

- Уже хорошо то, что государство озаботилось этой проблемой. Похоже, одно понимает, что надо обратить внимание на людей, которые ушли на заслуженный отдых после многолетней нелегкой работы.

- Значит, вы все-таки надеетесь на государство?

- Можно от государства ждать помощь, но как говорится, ”на бога надейся, а сам не плошай”. Поэтому мы решаем вопросы организации отдыха, досуга ветеранов своими силами. Примером тому — сегодняшний праздник для пожилых дам Кохтла-Ярве. А в воскресенье в Концертном доме Йыхви с помощью предпринимателей и депутатов Йыхвиского волостного собрания, мы пригласили дам на замечательный концерт молодых исполнителей, в котором прозвучали песни их молодости.

Депутат парламента, а также член городского собрания Кохтла-Ярве Валерий Корб наверняка может оценить реальность планов правительства, направленных на улучшение жизни пожилых людей. Тот же вопрос и ему:

- Правительство намерено улучшить жизнь пожилых людей. Это реальные планы или же из области популизма?

- Посмотрите, сколько за последние годы сделала Центристская партия для того, чтобы жизнь пожилых людей улучшилась. 94 процентам пенсионеров повысили пенсию. Конечно, те люди, которые сегодня работают, в пенсии потеряли, но все остальные выиграют. Нужно только время, чтобы понять до конца, что это правильный шаг, направленный на создание лучших условий для пенсионеров.



- Что, вообще, происходит? Еще недавно один политик рекомендовал пожилым людям не задерживаться на этом свете и вовремя уходить на тот. Нынче рекомендуют пенсионерам трудоустраиваться. А когда же будет ”заслуженный отдых”?

- Надо спокойно посмотреть и оценить все, что предлагают политики. Мы сейчас готовим новую программу партии, в которой жизнь пожилых людей будет в центре внимания, — сказал Валерий Корб.

А пока в центре внимания пришедших в Культурный центр бабушек, другая программа: программа концерта, который подготовили для них вокалисты Давид Коган, Эрик Сала, Алексей Мазин, Карина Галина, Камила Зазыкина, Стела Эйерт, танцоры коллективов ”Ритм” и ”Радость”. Вот эту программу пожилые дамы одобрили единодушно.