ФОТО: Посол Великобритании провела чаепитие в Нарве, пригласив всех желающих. Угощали тортом

Чаепитие прошло в Нарвском колледже Тартуского университета. Вход был свободным.

Мероприятие состоялось в рамках серии выездных посольств, которые проходят по всей Эстонии.

Сегодня посол и сотрудники посольства посетили некоторые нарвские детсады и школы, побывали в Нарвском замке, где Тереза Баббир продолжительно пообщалась с мэром Нарвы Тармо Таммисте.

Сопровождавшие дипломатов британские военные, дислоцирующиеся на базе в Тапа, спели для участников чаепития несколько песен. Днем военные посмотрели, как нарвские ребята играют в футбол на сталионе ”Калев Фама”.