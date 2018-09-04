ФОТО: Посол Великобритании провела чаепитие в Нарве, пригласив всех желающих. Угощали тортом

Посол Великобритании Тереза Баббир и сотрудники посольства приглаили всех жителей Нарвы отметить сегодня вечером 100-летие дружбы между Эстонией и Великобританией чашкой чая и куском праздничного торта. На пригашение в Facebook откликнулись сотни полторы человек.
Чаепитие прошло в Нарвском колледже Тартуского университета. Вход был свободным.
Мероприятие состоялось в рамках серии выездных посольств, которые проходят по всей Эстонии.
Сегодня посол и сотрудники посольства посетили некоторые нарвские детсады и школы, побывали в Нарвском замке, где Тереза Баббир продолжительно пообщалась с мэром Нарвы Тармо Таммисте.
Сопровождавшие дипломатов британские военные, дислоцирующиеся на базе в Тапа, спели для участников чаепития несколько песен. Днем военные посмотрели, как нарвские ребята играют в футбол на сталионе ”Калев Фама”.