ФОТО | Поможем найти человека! Семья заблудившегося в лесу Ивана Федоровича просит помочь

К Вам обращается семья потерявшегося в лесу 77-летнего Ивана Фёдоровича! Наш дедушка потерялся в лесу Алайыэ в Ида-Вирумаа.

В среду 26 сентября утром,он отправился за ягодами. В 13.00 он позвонил в спасательную службу и семье. Он оставался на связи до позднего вечера пока его телефон не разрядился. Целый день его искали, но безрезультатно. Когда Иван был ещё на связи, он сообщал, что видел вертолёт и сигнальные ракеты….но он остался незамеченным.

Поиски продолжаются уже целую неделю. Шансов все меньше, но все же они есть. На данный момент прочесана большая часть болотистого леса, осталось за малым.

Нам необходима и важна любая помощь в поиске нашего дедушки!

Огромная благодарность всем тем, кто принимал участие в поиске, это и спасательная служба, и полиция и пограничники с солдатами! Но, к сожалению, никаких результатов нет и все государственные службы офциально прекратили поиск…