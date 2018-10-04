ФОТО | Поможем найти человека! Семья заблудившегося в лесу Ивана Федоровича просит помочь

Уважаемые читатели Delfi. В нашу редакцию поступило письмо от родственников пожилого человека, которого уже почти неделю ищут в лесу в Ида-Вирумаа. Мы также просим вас распространить это сообщение в соцсетях, чтобы те, кто имеет возможнсоть помочь, присоединились к поискам.
К Вам обращается семья потерявшегося в лесу 77-летнего Ивана Фёдоровича! Наш дедушка потерялся в лесу Алайыэ в Ида-Вирумаа.
В среду 26 сентября утром,он отправился за ягодами. В 13.00 он позвонил в спасательную службу и семье. Он оставался на связи до позднего вечера пока его телефон не разрядился. Целый день его искали, но безрезультатно. Когда Иван был ещё на связи, он сообщал, что видел вертолёт и сигнальные ракеты….но он остался незамеченным.
Поиски продолжаются уже целую неделю. Шансов все меньше, но все же они есть. На данный момент прочесана большая часть болотистого леса, осталось за малым.
Нам необходима и важна любая помощь в поиске нашего дедушки!
Огромная благодарность всем тем, кто принимал участие в поиске, это и спасательная служба, и полиция и пограничники с солдатами! Но, к сожалению, никаких результатов нет и все государственные службы офциально прекратили поиск…
Хотелось бы задать вопрос нашим властям , если ли бы их родственники заблудились в лесу и были брошены на произвол судьбы ,ЧТО БЫ ОНИ ДЕЛАЛИ? КУДА ОБРАЩАЛИСЬ БЫ ЗА ПОМОЩЬЮ? Нам в конкретном случае помогли добровольцы, а именно: Алексей Непримеров , Анастасия Киристи из Нарвы, а также Виктор и Светлана Андреевы из Кохтла-Ярве, а так же Aare Rüütel из объединения ”kadunud”. У них есть профессиональные навыки, собаки, лошади, что очень помогает, а вот оборудования и полномочий у нас нет….
Властям следует присмотреться к таким людям и поддержать их в своих благородных стремлениях. Благодарим так же всех добровольцев мужчин, девушек и женщин, которые нам реально помогают, мы не знаем их имен, но опубликуем позже, это настоящие герои нашего времени, которые всегда готовы прийти на помощь попавшим в беду людям.
Нам необходима и важна любая помощь в поиске нашего дедушки! Нам не хватает раций и устройств с GPS позиционированием и людей для прочесывания местности цепью.
Просим Вас, пожалуйста не оставайтесь равнодушным и при возможности присоединяйтесь к нам! Ведь каждый новый человек это дополнительный шанс!
Пожалуйста поделитесь данным сообщением со своими друзьями,чем больше людей увидит,тем больше шанс на полложительный результат поисков!
Вся подробная информация по телефону +372 53581848 — Алексей +372 58008687 Николай +372 53507317 Станислав