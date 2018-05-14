ФОТО: Помогите найти человека, выбросившего в лесу Нарва-Йыэсуу унитаз!

Городская управа Нарва-Йыэсуу совместно с RMK призывают людей помочь опознать по представленным фотографиям мужчину, выбросившего на нелегальной свалке в лесу курортного города унитаз.

Если кто-то узнает изображенного на фотографиях мужчину и знает номер его автомобиля, Toyota C-HR, управа призывает передать эту информацию специалисту по окружающей среде Яану Метсисе, по телефону 517 3150 или электронной почте jaan.metsis@narva-jõesuu.ee.

Зафиксировавшая правонарушение камера наблюдения делает некоторое количество фотографий в определенное время, то есть она не производит непрерывную фотосъемку, отчего номер машины не был ею зафиксирован.

Narva-Jõesuu linnavalitsus

На фотографиях распространенных управой видна довольно большая свалка, которую очевидно создавали многие равнодушные к природе люди.