ФОТО: Полиция просит помощи в поиске 52-летней Ирины из Кохтла-Ярве

В последний раз близкие видели Ирину утром 7 января. Тем же утром с Ириной общались по телефону, после этого времени телефон женщины был отключен.

Близкие сообщили об исчезновении Ирины в полицию вечером 9 января, после того, как женщина не была дома более двух дней. Знакомые женщины также не видели ее начиная с 7 января.

Полиция проверила медицинские учреждения и пообщалась с работодателем Ирины, но ее местонахождение до сир пор не удалось установить.

Рост Ирины — около 165 см, она среднего телосложения. У нее светлые волосы средней длины. На ней была длинная голубая куртка и белая зимняя шапка, при себе у нее была сумка.

Полиция просит всех, кто видел Ирину в последние дни или знает, где она может находиться, позвонить по номеру 112 или написать на адресу taavi.unuks@politsei.ee.