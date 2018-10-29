ФОТО: Под Нарвой поисковики извлекли из земли обломки сбитого в 1944 году советского самолета. Судьба экипажа пока неизвестна

Как выяснилось, отчасти деревянный фюзеляж был уничтожен полностью — от него остались только небольшие куски. Сохранились двигатель и редуктор, а также защитные бронированные пластины — элементы обшивки. Уцелели также две самолетные пушки и пулемет. Это оружие передали полиции с просьбой деактивировать для того, чтобы их можно было демонстрировать публике — предположительно в военном музее Синимяэ.
Один из руководителей клуба ”Камерад” Дмитрий Шутов сказал Delfi, что боекомплект штурмовика был странным — найдены снаряды с приделанными к ним самодельными стабилизаторами, которые использовали в качестве бомб.
”Очевидно, что к этому решению подвигла ограниченность в ресурсах, боеприпасах”, — говорит Дмитрий Шутов, отмечая, что снаряды-бомбы передали деминерам.
По словам Шутова, останков членов экипажа, пилота и стрелка, найдено не было, что само по себе, неплохая новость — значит, после того, как самолет был сбит, они успели его покинуть. Но теперь поисковики пытаются установить их дальнейшую судьбу, прежде всего, выяснив принадлежность и военную историю самолета. В идентификации должен помочь номер двигателя, продублированный на редукторе.
«Судя по всему, самолет летел со стороны моря и не дошел до немецких позиций. Об этом свидетельствует неиспользованный боекомплект», - замечает Дмитрий.