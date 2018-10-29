29.10.2018, 16:50

ФОТО: Под Нарвой поисковики извлекли из земли обломки сбитого в 1944 году советского самолета. Судьба экипажа пока неизвестна

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST 15
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Ida-Virumaal Auveres leiti sõjaaegse Nõukogude ründelennuki vrakk Foto: Dmitri Šutov

В минувшую пятницу члены поисково-краеведческого клуба ”Камерад” при поддержке членов НКО ”Бастион”, ”Память”, а также нарвских чернобыльцев выкопали из земли в окрестностях Нарвы, в районе бывшей железнодорожной станции Аувере, части сбитого штурмовика Ил-2. Останки членов экипажа не обнаружили — летчикам, судя по всему, удалось покинуть самолет до его падения.

На самолет поисковики из ”Камерад” наткнулись в начале октября, разыскивая по просьбе родственников погибшего в марте 1944 года рядового Николая Александровича Ильичева его могилу, по архивным данным, находящуюся в районе станции Аувере.

Внимание энтузиастов обратили на себя найденные поделки, изготовленные по всей видимости немцами (находки были сделаны рядом с их позициями) из самолетного алюминия. С помощью специального устройства, магнитометра, в том же районе поисковики, предположившие, что где-то рядом должен быть самолет, обнаружили под землей скопление металла.

После согласования с Департаментом охраны памятников старины и собственником земли, который поставил условие, чтобы после земельных работ, в рамках которых предполагалось применение техники, поисковики восстановили рельеф участка — закопали яму, было назначено время подъема обломков — 26-29 августа. Но ключевой объем работ был выполнен уже в первый день.

Как выяснилось, отчасти деревянный фюзеляж был уничтожен полностью — от него остались только небольшие куски. Сохранились двигатель и редуктор, а также защитные бронированные пластины — элементы обшивки. Уцелели также две самолетные пушки и пулемет. Это оружие передали полиции с просьбой деактивировать для того, чтобы их можно было демонстрировать публике — предположительно в военном музее Синимяэ.

Один из руководителей клуба ”Камерад” Дмитрий Шутов сказал Delfi, что боекомплект штурмовика был странным — найдены снаряды с приделанными к ним самодельными стабилизаторами, которые использовали в качестве бомб.

”Очевидно, что к этому решению подвигла ограниченность в ресурсах, боеприпасах”, — говорит Дмитрий Шутов, отмечая, что снаряды-бомбы передали деминерам.

По словам Шутова, останков членов экипажа, пилота и стрелка, найдено не было, что само по себе, неплохая новость — значит, после того, как самолет был сбит, они успели его покинуть. Но теперь поисковики пытаются установить их дальнейшую судьбу, прежде всего, выяснив принадлежность и военную историю самолета. В идентификации должен помочь номер двигателя, продублированный на редукторе.

«Судя по всему, самолет летел со стороны моря и не дошел до немецких позиций. Об этом свидетельствует неиспользованный боекомплект», - замечает Дмитрий.

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ФОТО: Под Нарвой поисковики извлекли из земли обломки сбитого в 1944 году советского самолета. Судьба экипажа пока неизвестна

29.10.2018
В минувшую пятницу члены поисково-краеведческого клуба ”Камерад” при поддержке членов НКО ”Бастион”, ”Память”, а также нарвских чернобыльцев выкопали из земли в окрестностях Нарвы, в районе бывшей железнодорожной станции Аувере, части сбитого штурмовика Ил-2. Останки членов экипажа не обнаружили — летчикам, судя по всему, удалось покинуть самолет до его падения.
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