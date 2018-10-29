ФОТО: Под Нарвой поисковики извлекли из земли обломки сбитого в 1944 году советского самолета. Судьба экипажа пока неизвестна

На самолет поисковики из ”Камерад” наткнулись в начале октября, разыскивая по просьбе родственников погибшего в марте 1944 года рядового Николая Александровича Ильичева его могилу, по архивным данным, находящуюся в районе станции Аувере.

Внимание энтузиастов обратили на себя найденные поделки, изготовленные по всей видимости немцами (находки были сделаны рядом с их позициями) из самолетного алюминия. С помощью специального устройства, магнитометра, в том же районе поисковики, предположившие, что где-то рядом должен быть самолет, обнаружили под землей скопление металла.

После согласования с Департаментом охраны памятников старины и собственником земли, который поставил условие, чтобы после земельных работ, в рамках которых предполагалось применение техники, поисковики восстановили рельеф участка — закопали яму, было назначено время подъема обломков — 26-29 августа. Но ключевой объем работ был выполнен уже в первый день.