ФОТО: Петербургские бизнесмены узнали, что делают с отходами в Кохтла-Ярве

В пятницу закончился двухдневный визит в Эстонию делегации бизнесменов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, работающих в сфере обращения с отходами. Эта поездка была организована Центром бизнес-контактов Санкт-Петербурга ”Бизкон” при поддержке Кохтла-Ярвеской горуправы.

2 марта делегация ознакомилась с тепловым хозяйством эстонской столицы. А в пятницу состоялась встреча в Кохтла-Ярвеской горуправе, где руководители города, специалисты местной фирмы по обращению с отходами рассказали об опыте города, накопленном в этой сфере. Гости побывали на предприятии, занимающемся сбором, сортировкой и переработкой мусора.

"Двадцать специалистов в области обращения с отходами приехали для того, чтобы ознакомиться с эстонским опытом, накопленным в этой сфере, а также — обсудить возможные направления сотрудничества. Это может быть и осуществление совместных проектов. Нас заинтересовал эстонский опыт сортировки мусора, которой в Петербурге нет. А здесь мы увидели несколько современных сортировочных линий. Очень интересная тема для Петербурга — мусоросжигание, потому что в городе, где проживает 5 миллионов человек, нет ни одного подобного завода. А когда мы узнали, что 17 процентов электроэнергии Таллинна вырабатывается за счет сжигания мусора, поняли, что наша нынешняя поездка обязательно выльется в совместные проекты", — рассказал порталу Delfi руководитель Центра ”Бизкон” Алексей Варшавский.

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"В нашей делегации присутствуют руководители крупных компаний, связанных с обращением с отходами, экологическими проблемами, представители администраций городов и районов области. С нами также приехали представители трех крупных полигонов, которые уже пригласили эстонских специалистов к себе, чтобы на месте обсудить возможные пути сотрудничества", — добавил он.

Делегацию из Петербурга и области в ознакомительной поездке в Таллинн и Ида-Вирумаа сопровождал член комиссии Рийгикогу по охране окружающей среды Валерий Корб.

"Вполне понятен интерес гостей к проблеме утилизации бытовых отходов, ведь двадцать человек, которые нынче приехали в Эстонию, это крупные специалисты в этой области, которые стоят на переднем крае борьбы за охрану окружающей среды. Мы с гостями вчера побывали на ТЭЦ Иру, где показали комбинат по сжиганию мусора, члены делегации посетили наш парламент, где подробно ознакомились с природоохранным законодательством Эстонии. Посмотрели они и производство по переработке бытовых отходов Таллинна. Гостям было интересно ознакомиться с тем, как решается проблема утилизации бытовых отходов на уровне местных самоуправлений. Я хочу лишний раз подчеркнуть, что в вопросах охраны окружающей среды нет и не может быть границ", — сказал Корб.

А в том, что Кохтла-Ярве испытывает ”определенные трудности” с экологией, делегация питерцев смогла убедиться лично. Именно в тот момент, когда все двадцать человек собрались на площади, чтобы сфотографироваться на фоне памятника шахтерам, стоящим перед горуправой, произошел такой сильный выброс ”амбре” в атмосферу, что даже Алексей Варшавский, до этого несколько раз бывавший в Кохтла-Ярве, спросил: мол, что это такое, прежде я никогда этого не ощущал! Неудобно было говорить гостю, что уже много лет никто из чиновников, занимающихся проблемой экологии, даже сам министр окружающей среды до сих пор не могут конкретно ответить на этот вопрос.