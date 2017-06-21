ФОТО: Первое нарвское гигантское граффити готово. Сравните эскиз и финальный результат

Мексиканский уличный художник Бенуж Герреро завершил работу над масштабным граффити, украсившим главный фасад нарвского Дома народов, основательно переработав собственный эскиз, а точнее — выполнив композицию по его мотивам.

Если на эскизе главным элементом настенной композиции было стилизованное сердце — символ жизни, и пчелы — символ коллективного действия и трудолюбия, то в готовой работе мексиканца пчелиная тема обозначена только четырьмя шестиугольниками, сотами, являющимися частью абстрактной конструкции, на сердце уже совсем не похожей.

Mextonia Narva Foto: Mextonia, Benuz

На эскизе женщина, на второй меньшей части композиции, смотрела в стену, то есть как будто внутрь здания. А в новой, реализованной версии, она смотрит на довольно оживленную улицу Креэнхольми, на тех, кто приближается к Дому народов с ее стороны.

Изменения обусловлены в некоторой степени тем, что Бенуж Герреро не успевал воплотить в жизнь первоначальный план. Предполагалось, что работа займет четыре дня, но сначала дождь не давал к ней приступить, а потом очередной дождь, предсказанный многими службами прогноза погоды на этот вторник и последующие пару дней, заставил поторопиться.

Вторник действительно начался в Нарве с сильного дождя, который шел с перерывами весь день.

К вечеру воскресенья Герреро завершил работу над портретом неизвестной дамы, и за понедельник нужно было справиться со всем остальным.

”Портрет, как реалистичная часть композиции, занял очень много времени. Художник множество раз спускался вниз, чтобы посмотреть со стороны: соблюдены ли пропорции”, — обращает внимание городской архитектор Нарвы Иван Сергеев.

Сам он более чем доволен получившимся результатом.

”Конечно, художник имеет право корректировать свой замысел, и я не считаю, что он далеко ушел от первоначального варианта, который согласовал Департамент архитектуры”, — говорит Сергеев.

Отметим, что городской архитектор еще до начала работ над фасадом предупреждал, что завершенное граффити, вероятнее всего, не будет копией эскиза.

По словам Ивана Сергеева, Нарва поддержала проект украшения Дома народов примерно двумя тысячами евро. Около четырех тысяч были выделены организаторами фестиваля Mextonia, в рамках которого первое огромное нарвское граффити появилось на свет.

Городской архитектор надеется, что украшение нарвских фасадов продолжится, возможно, теперь при участии эстонских художников, в том числе нарвских.

”Но сначала, конечно, хотелось бы оценить, как нарвитяне принимают такой вид украшения города, смотря на творение Бенужа Герреро. Важно конечно, и как его воспримут депутаты горсобрания, от которых зависит, будут ли выделяться деньги на создание фресок на фасадах нарвских зданий, муниципальных, прежде всего”, — сообщает Сергеев.