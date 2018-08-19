19.08.2018, 19:09

ФОТО: Патриотическое турне оркестра PPA и популярных эстонских певцов началось с Силламяэ под проливным дождем

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Kontsert 20 aug Sillamäel
Kontsert 20 aug SillamäelFoto: Roman Vikulov

Несмотря на дождливую погоду в Силламяэ стартовало турне оркестра Дерартамента полиции и погранохраны, которое пройдет в приграничных муниципалитах Эстонии и завершится в Таллинне.

Оркестр Департамента полиции и погранохраны дает в августе серию концертов с патриотической программой в приграничных районах Эстонии. Турне стартовало сегодня в Силламяэ. Концерт начался под проливным дождем, а ко второй половине вышло солнце.

Новые песни, которые исполняет оркестр, написали Тынис Мяги, Отт Лепланд, Олав Эхала, Рейн Раннап, Михкель Рауд и другие авторы.

Из 15 прозвучавших в рамках концерта песен 14 были исполнены впервые, и, надо сказать, среди них есть безусловные потенциальные хиты.

Вместе с оркестром на сцену выходят певцы - Тынис Мяги, Лийзи Койксон, Отт Лепланд, Мари Калкун, Карл-Эрик Таукар и Мари Юрьенс.

Все концерты бесплатные.

Программа турне:

19 августа - Силламяэ, бульвар Мере, 16:00
20 августа - Певческая сцена в Алатскиви, 16:00
21 августа - Певческая сцена в Вярска, 19:00
22 августа - Центральная площадь Валга, 19:00
23 августа - Погранпункт Лилли-Унгурини, 20:00
24 августа - замок Курессааре, 19:00
25 августа - Клоогаранна, 19:00
26 августа - Таллинн, площадь Вабадузе, 16:00

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