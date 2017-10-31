ФОТО: Парламентарии Республики Беларусь побывали в Кохтла-Ярве

Во вторник два депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь — Татьяна Сайганова и Виктор Мирош — в ходе своего визита в Эстонию побывали в Кохтла-Ярве.

Члены парламента Беларуси прибыли в Эстонию по приглашению рабочей группы Рийгикогу ”Эстония-Республика Беларусь”. У себя на родине они входят в аналогичную группу белорусского парламента. Цель их визита — ознакомление с системой государственного управления Эстонской Республики и местных самоуправлений.

Белорусских депутатов до поездки на Северо-восток Эстонии приняли премьер министр Эстонской Республики Юри Ратас, министр государственного администрирования Яак Ааб и вице-спикер эстонского парламента Энн Ээсмаа.

В Кохтла-Ярве гости из Республики Беларусь встретились с председателем городского собрания Рийной Ивановой, исполняющей обязанности мэра Кохтла-Ярве Людмилой Янченко и ее заместителями.

Депутатов Республики Беларусь интересовали вопросы социально-экономического развития города, его культурные и экономические связи с городами-побратимами, приграничное сотрудничество северо-восточного эстонского города с соседним российским регионом.

Подробной информацией об электронной системе управления городом в рамках з-государства, об электронных услугах для населения с гостями поделилась городской секретарь Кохтла-Ярве Анна Генералова.

Затем парламентарии из Республики Беларусь побывали в Кохтла-Ярвеском культурном центре. Здесь они встретились с руководителем общества белорусской культуры Ида-Вирумаа ”БЭЗ” Зинаидой Клыгой, которая рассказала им, как белорусская диаспора участвует в культурной жизни страны, как этнические белорусы хранят и приумножают традиции своего народа.

Виктор Мирош ответил на вопросы портала Delfi.

- Господин Мирош, какую цель вы ставили в ходе визита в Эстонию?

- Сближение парламентов, а через них — и наших с вами людей, занятых в экономике. Не будет экономики — не будет ничего. Два раза приезжали к нам эстонские парламентарии, так что традиция взаимодействия на уровне парламентов продолжается. Для того, чтобы улучшить экономическую составляющую своих государств, наши народы обречены на сотрудничество. Принимая наших коллег у себя, мы им наглядно показали уже имеющиеся результаты экономического сотрудничества наших стран.

- Обмен опытом — благородное занятие, но иногда возникают вопросы. Понятно, что белорусский опыт, например, в сельском хозяйстве, интересен Эстонии. Вам интересно электронное управление государством. Но когда делегация из Республики Беларусь, где не на шутку идет борьба с тунеядством, где нет проблемы с трудоустройством, приезжает на Северо-Восток Эстонии, где семь с лишним тысяч человек ищут работу, изучать опыт борьбы с безработицей, это вызывает недоумение.

- Ну, проблемы с трудоустройством есть и у нас. Так вот, одно из средств борьбы с безработицей — создание совместных предприятий в Республике Беларусь, чтобы эстонский бизнес мог выходить на российский рынок. В то же самое время, наши совместные предприятия, созданные на территории Эстонии, помогут нам выходить на европейский рынок. И все это в итоге даст новые рабочие места.

Депутат Татьяна Сайганова поделилась впечатлением от встречи с премьер-министром Эстонии Юрии Ратасом.

- За эти два дня я влюбилась в Эстонию. Премьер-министр нас встречал настолько демократично, что я поразилась. Он провел нас по своей резиденции, устроил настоящую экскурсию. Его было очень интересно слушать: ощущалось полнейшее взаимопонимание проблем, которые нас объединяют. Чувствовалось желание увеличить товарооборот между нашими странами, работать над созданием совместных эстонско-белорусских предприятий, усилить взаимодействие в культурной, спортивной сферах. Я вижу, что в Эстонии уделяется внимание взаимодействию со странами Восточного партнерства. И, конечно, было предложено через нашу страну взаимодействовать со странами Восточного партнерства и, конечно же, с Российской Федерацией.

Как рассказал сопровождавший гостей из Республики Беларусь член Рийгикогу Валерий Корб, белорусские парламентарии обсудили также вопросы сотрудничества в сфере медицинского образования.

Валерий Корб, возглавляющий в Рийгикогу рабочую группу ”Эстония-Республика Беларусь”, сказал порталу Delfi, что местные органы власти должны быть более всего заинтересованы в сотрудничестве на уровне городов. В качестве примера он привел факт, когда некоторое оборудование для эстонской сланцевой шахты "Оямаа" изготавливалось в белорусском городе-побратиме Кохтла-Ярве Солигорске.

Во второй половине дня депутаты из Республики Беларусь посетили концерн Viru Keemia Grupp, предприятие Järve Biopuhastus, побывали в Пюхтицком женском монастыре в Куремяэ.