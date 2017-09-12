ФОТО: Открытие выставки Юрия Хорева в Кохтла-Ярве посетили известные гости

Секрет молодости, и не только творческой, раскрыл кохтла-ярвеский художник Юрий Хорев, чья персональная выставка открылась во вторник в галерее Белый зал Кохтла-Ярвеского Музея сланца.

В экспозиции выставки 32 работы, написанные маслом и акрилом за последние пару лет. Оценить их, порадоваться за своего товарища по ”цеху” пришли члены Объединения художников Кохтла-Ярве, Объединения Русских художников Эстонии. Сам же Юрий Хореев входит в правление этих творческих организаций.

В Кохтла-Ярве у него есть своя художественная студия для взрослых. На вернисаж пришли ученики этой студии, а также дети — учащиеся художественных отделений Школ искусств Кохтла-Ярве и их педагоги.

Юрий Хорев — не барышня, так что раскрыть его возраст не будет грехом. Так вот надо обладать достаточно богатой фантазией, чтобы дать этому человеку его 61 год.

Юрий, в чем секрет вашей молодости?

В гармонии. Живу в гармонии с окружающим миром.

У вас есть ученики. Вот они пришли первый раз на занятия. Вы им говорите: мол, картина — это не фотография, а художник — не фотограф. А кто? Продолжите свое обращение к ученикам.

Поймите истину: не пытайтесь копировать натуру. Вы — не фотографы. Одно дело — создать картину-фотокарточку, только карандашом или кистью, совсем другое — увидеть и передать гармонию пространства, которое вы хотите изобразить. В этом и заключается творческий процесс. В свое время Александр Игонин, у которого я учился, этому меня и наставлял: ты должен создать аккорд из ассоциаций, которые у тебя возникают.

А с чем ассоциируется у вас Кохтла-Ярве, как вы его видите?

Я не беру какие-то монументальные символы. У меня, в основном, простые шахтерские поселковые дома. Маленькие улицы, которые когда-то были построены во времена рождения города.

Вы — член правлений двух Объединений художников. Что дает творческим людям принадлежность к этим организация?

Помогает консолидироваться. Причем, во всех отношениях. Мы можем больше узнать друг о друге, понять, кто как живет, кому какая помощь нужна. И, само собой разумеется, обменяться творческим опытом, что далеко не лишнее.

Ба! Какие гости!

На вернисаж из Таллинна прибыла ”покровительница эстонского изобразительного искусства”, известный галерист Ольга Любаскина. И не одна! С ней приехал человек, которого в России, да и во всем мире называют не иначе как ”гений русского импрессионизма”. Это художник из Москвы Бато Дугаржапов, который покажет в Таллинне свою выставку, а ее с нетерпением ждали все любители современной живописи.

Бато сказал Delfi, что с удовольствием принял приглашение Ольги поехать с ней в Кохтла-Ярве, чтобы познакомиться с художниками Северо-восточной Эстонии, их работами, галереей Белый зал, о которой в России среди художников ходят легенды. Юрия Хорева гости поздравили с открытием выставки. К ним присоединились вице-мэр Кохтла-Ярве Нина Алексеева и член Рийгикогу Валерий Корб. Но, пожалуй, самое дорогое поздравление Юрий принял от своих детей и внуков.

Выставка работ Юрия Хорева будет работать в галерее Белый зал до 30 сентября.