ФОТО: Останки найденного в Ида-Вирумаа советского бойца переданы для отправки на родину

В воскресенье в Кохтла-Ярве произошло событие международного, а главное, гуманитарного масштаба. Найденные эстонскими поисковиками останки погибшего в 1944 году советского солдата родом из Казахстана переданы дипломатам этой страны и будут отправлены на родину, где их захоронят с отданием всех надлежащих воинских почестей. Таким образом, благодаря усилиям эстонских поисковиков из клубов ”Front Line” и ”Otsing”, одним неизвестным солдатом на свете стало меньше. Теперь он известен: зовут его Николай Федорович Сорокин.

Как сообщил порталу Delfi руководитель клуба ”Front Line” Андрей Лазурин, 22 апреля 2016 года во время поисковых работ в районе поселка Сиргала Ида-Вируского уезда поисковиками клуба ”Otsing” под руководством Олега Седунова были найдены останки бойца Красной Армии, при котором находилась медаль ”За отвагу” № 811663. Боец погиб в 1944 году при освобождении Эстонии от фашистских захватчиков.

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В данных архивной справки № 8/П44473, предоставленной Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации, указано следующее: приказом от 01.02.1944 по 781 стрелковому полку, 124-й стрелковой Мгинской Краснознаменной дивизии, медалью ”За отвагу” № 811663 награжден рядовой наводчик 76-мм орудия Сорокин Николай Фёдорович. Медаль вручена 16.02.1944 года.

Сорокин Николай Федорович, 1912 года рождения, уроженец города Семипалатинск Казахской ССР (ныне город Семей Республики Казахстан). Был призван в Красную Армию 23 августа 1941 года. Участвовал в боях по обороне Ленинграда, в прорыве и снятии блокады города, за что был награжден медалью ”За оборону Ленинграда.

В ходе розыска были найдены родственники Сорокина Николая Федоровича — две дочери (Галина Николаевна 1936 г.р, и Зинаида Николаевна 1940 г.р., обе до замужества носили фамилию Сорокина), а также его внуки. Жена Сорокина, Огородникова Антонина Павловна, умерла 3 сентября 1969 года.

Родственники выразили желание, чтобы останки солдата были доставлены в Казахский город Семей для захоронения рядом с могилой его супруги — Огородниковой Антонины Павловны. Все необходимые для захоронения согласования и разрешительные бумаги со стороны городской администрации города Семей получены. Процедура прощания с Сорокиным в Республике Казахстан будет проходить в двух городах — Астана и Семей.

И вот в воскресенье в Эстонии прошла официальная процедура передачи останков Сорокина Николая Федоровича представителям консульства Республики Казахстан в Эстонской Республике. Для соблюдения всех формальностей и отдания соответствующих почестей в Кохтла-Ярве прибыли консул Республики Казахстан в Эстонии Ассет Уалиев, консул Генерального консульства России в Нарве Александр Шматков, руководитель Кохтла-Ярвеского Содружества ветеранов и пенсионеров Валерий Александрович Тумко, руководители поисковых клубов Игорь Седунов, Юрий Кершонков и Андрей Лазурин. Пришел и участник Великой Отечественной войны Иван Захарович Рассолов.

Дипломатический представитель Казахстана и поисковики подписали акт передачи останков, после чего маленький гроб был отправлен из Эстонии в Санкт-Петербург, где пройдет обряд отпевания погибшего воина.

В понедельник в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда пройдет торжественная церемония прощания и передача останков для транспортировки в Казахстан. На следующий день останки Николая Сорокина будут самолетом отправлены в столицу Казахстана Астану, где их встретит Почетный караул Национальной гвардии Республики Казахстан.

А в среду в столице Казахстана в концертном зале Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил состоится Митинг памяти, в котором будут участвовать сотни людей. Это ветераны воинской службы, воины-афганцы, участники Великой Отечественной войны, поисковики Казахстана, представители органов власти и общественность Астаны.

2 февраля останки рядового Николая Сорокина будут захоронены на кладбище города Семей с отданием всех почестей, соответствующих воинскому уставу.

Фото клуба "Otsing"





Фото клуба "Otsing"