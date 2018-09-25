ФОТО: Организатор суточного забега в Силламяэ Аэт Кийсла: не думала, что 100 километров мне дадутся настолько легко

В соревнованиях Sillamäe Ultra, беге на сверхмарафонские дистанции, приняло участие 20 спортсменов из Эстонии, Финляндии и России. В беге на 100 километров самыми быстрыми оказались марафонцы из России. Валентин Нечаев преодолел эту дистанцию за 8 часов 19 минут 54 секунды. Алексей Дюжаков показал второй результат — 9:16:17.

Финн Антти Няреахо был третьим (9:36:38).

За сутки максимальное расстояние по кругу, составляющему примерно два километра, пробежал Тоомас Унт (Эстония) — ему удалось преодолеть 205 километров 71 метр, а это примерно столько же, сколько от Нарвы до Таллинна.

Организатор Sillamäe Ultra Аэт Кийсла, большая любительница бега и 43-летний преподаватель Нарвского колледжа Тартуского университета, за сутки пробежала 143 километра 58 метров, хотя целью ставила 140 километров. А с посвященными юбилею Эстонии первыми ста километрами справилась за 15 часов 10 минут.

При этом она ухитрилась, отвлечься от забега на 75-километровой отметке, чтобы сгонять в Нарву на машине — заменить спортивную обувь.

Аэт говорит, что причиной такого решения стали огромные мозоли на пальцах ног, которые она успела к этому моменту заработать. Их появление не предупредило даже то, что у нее были надеты носки, в которых для каждого пальца есть отдельная пазуха, что должно было спасти от последствий трения, но не спасло. Пришлось ехать за кроссовками, в которых есть отдельные пазухи для всех пальцев.

- Как перенесли экстремальные нагрузки остальные участники забега? Понадобилась ли кому-то помощь медиков, которые дежурили на месте?