ФОТО: Организатор суточного забега в Силламяэ Аэт Кийсла: не думала, что 100 километров мне дадутся настолько легко

- Долгое время я была единственным человеком, которым им пришлось заниматься, но в итоге они по мелочи помогли еще паре спортсменов - наложили пластыри. Марафонцы — люди разумные и адекватно оценивают свои возможности, говорит Аэт Кийсла.
- На месте были утепленные палатки. Кто-то воспользовался ими, чтобы поспать? Спала ли ты?
- Бегун из Кохтла-Ярве Герман Терехов очень быстро начал, но к ночи сказал, что так не делается и нужно все-таки поспать. Проспал три часа, что не помешало ему по итогам суточного забега стать четвертым — он пробежал 197 километров 682 метра.
Я не спала, останавливалась только для того, чтобы перекусить, не считая часовой поездки в Нарву за обувью.
- Как в целом у тебя складывался забег
- Я ставила перед собой три цели. Во-первых, быть на трассе до конца все сутки, что мне удалось. Во-вторых, 100-километровая дистанция была для меня важна, и так получилось, что пробежала ее очень спокойно, на удивление легко. В-третьих, я рассчитывала за сутки преодолеть 140 километров, а удалось — на три километра больше.
- Какой была твоя тактика? Перед соревнованиями ты говорила, что собираешься много есть.
- Так все и было: предлагали кашу — я ела кашу, предлагали макароны — я ела макароны, и так далее. Это может показаться странным, но умение питаться по время забегов — моя сильная черта, которая дает мне преимущество над теми, у кого это умение отсутствует. Бегаю я сравнительно не быстро, а на этот раз я взяла еще меньший темп, чем хотелось бы. Временами не бежала, а шла, перекусывала что-то на ходу, много пила.
- Как ты себя чувствовала после забега?
- Награждение было где-то через полтора часа, и к тому моменту я могла пожаловаться, как и все остальные участники, только на одеревеневшие ноги. Когда приехала домой и пошла пешком на четвертый этаж, прочувствовала насколько это тяжело, больно. На следующее утро было уже гораздо легче.
- Когда решишься пробежаться в следующий раз?
- Несколько метров попробовала — все более-менее нормально, но на пробежку выйду, когда тренер разрешит. Пока в качестве тренировок — только фитнесс-зал и бассейн.