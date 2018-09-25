25.09.2018, 20:10

ФОТО: Организатор суточного забега в Силламяэ Аэт Кийсла: не думала, что 100 километров мне дадутся настолько легко

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медицинская помощь потребовалась
Роман Викулов
Роман Викулов
 
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Sillamäe Ultra Foto: Anna Markova

В субботу-воскресенье в Силламяэ прошел экстремальный забег, продолжавшийся сутки, с промежуточным финишем на 100 километрах. Delfi переживал, что это спортивное состязания может быть опасным для здоровья участников, но медицинская помощь только организатору ультра-бега, да и то — из-за мозолей, и еще паре спортсменов, которым наложили пластыри.

В соревнованиях Sillamäe Ultra, беге на сверхмарафонские дистанции, приняло участие 20 спортсменов из Эстонии, Финляндии и России. В беге на 100 километров самыми быстрыми оказались марафонцы из России. Валентин Нечаев преодолел эту дистанцию за 8 часов 19 минут 54 секунды. Алексей Дюжаков показал второй результат — 9:16:17.
Финн Антти Няреахо был третьим (9:36:38).

За сутки максимальное расстояние по кругу, составляющему примерно два километра, пробежал Тоомас Унт (Эстония) — ему удалось преодолеть 205 километров 71 метр, а это примерно столько же, сколько от Нарвы до Таллинна.

Организатор Sillamäe Ultra Аэт Кийсла, большая любительница бега и 43-летний преподаватель Нарвского колледжа Тартуского университета, за сутки пробежала 143 километра 58 метров, хотя целью ставила 140 километров. А с посвященными юбилею Эстонии первыми ста километрами справилась за 15 часов 10 минут.

При этом она ухитрилась, отвлечься от забега на 75-километровой отметке, чтобы сгонять в Нарву на машине — заменить спортивную обувь.

Аэт говорит, что причиной такого решения стали огромные мозоли на пальцах ног, которые она успела к этому моменту заработать. Их появление не предупредило даже то, что у нее были надеты носки, в которых для каждого пальца есть отдельная пазуха, что должно было спасти от последствий трения, но не спасло. Пришлось ехать за кроссовками, в которых есть отдельные пазухи для всех пальцев.

- Как перенесли экстремальные нагрузки остальные участники забега? Понадобилась ли кому-то помощь медиков, которые дежурили на месте?

- Долгое время я была единственным человеком, которым им пришлось заниматься, но в итоге они по мелочи помогли еще паре спортсменов - наложили пластыри. Марафонцы — люди разумные и адекватно оценивают свои возможности, говорит Аэт Кийсла.

- На месте были утепленные палатки. Кто-то воспользовался ими, чтобы поспать? Спала ли ты?

- Бегун из Кохтла-Ярве Герман Терехов очень быстро начал, но к ночи сказал, что так не делается и нужно все-таки поспать. Проспал три часа, что не помешало ему по итогам суточного забега стать четвертым — он пробежал 197 километров 682 метра.
Я не спала, останавливалась только для того, чтобы перекусить, не считая часовой поездки в Нарву за обувью.

- Как в целом у тебя складывался забег

- Я ставила перед собой три цели. Во-первых, быть на трассе до конца все сутки, что мне удалось. Во-вторых, 100-километровая дистанция была для меня важна, и так получилось, что пробежала ее очень спокойно, на удивление легко. В-третьих, я рассчитывала за сутки преодолеть 140 километров, а удалось — на три километра больше.

- Какой была твоя тактика? Перед соревнованиями ты говорила, что собираешься много есть.

- Так все и было: предлагали кашу — я ела кашу, предлагали макароны — я ела макароны, и так далее. Это может показаться странным, но умение питаться по время забегов — моя сильная черта, которая дает мне преимущество над теми, у кого это умение отсутствует. Бегаю я сравнительно не быстро, а на этот раз я взяла еще меньший темп, чем хотелось бы. Временами не бежала, а шла, перекусывала что-то на ходу, много пила.

- Как ты себя чувствовала после забега?

- Награждение было где-то через полтора часа, и к тому моменту я могла пожаловаться, как и все остальные участники, только на одеревеневшие ноги. Когда приехала домой и пошла пешком на четвертый этаж, прочувствовала насколько это тяжело, больно. На следующее утро было уже гораздо легче.

- Когда решишься пробежаться в следующий раз?

- Несколько метров попробовала — все более-менее нормально, но на пробежку выйду, когда тренер разрешит. Пока в качестве тренировок — только фитнесс-зал и бассейн.

Tallinn Hockey weekend
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