ФОТО: Объявлен победитель конкурса на проект здания госгимназии в Кохтла-Ярве

В понедельник министр образования и науки Майлис Репс в ходе рабочей поездки в Ида-Вирумаа встретилась с работниками образования Кохтла-Ярве, руководителями и чиновниками местного самоуправления и депутатами города. Встреча прошла в Кохтла-Ярвеском Культурном центре, где министр огласила результаты конкурса на лучший архитектурный проект Кохтла-Ярвеской государственной гимназии.

На архитектурный конкурс было представлено четырнадцать работ. По условиям конкурса, проектные решения должны были соответствовать самым современным требованиям.

Государственная гимназия Кохтла-Ярве должна быть построена на месте бывшей Пярнаской основной школы. Планируется, что она примет учащихся 1 сентября 2019 года. Предполагается, что в этот день порог новой гимназии переступят 300 гимназистов.

Первое место на архитектурном конкурсе занял Анто Сави, который войдет в историю города Кохтла-Ярве.

Портал Delfi обратился к победителю, чтобы узнать, какими критериями он руководствовался, создавая эскизный проект здания гимназии.

”Во-первых, чтобы здание отвечало функциональному назначению, было удобным для гимназистов и их педагогов. Чтобы оно гармонично вписывалось в городской ландшафт, украшало городскую среду. Чтобы гимназия была компактная, небольшая, соответствовала территории. В данном случае, найти решение было нелегко. Пока мы окончательно спроектировали спортивные сооружения”, — сказал Анто Сави.

Мэр города Людмила Янченко рассказала, что удовлетворена итогами конкурса, который провела управляющая компания Riigi Kinnisvara, вручившая премии победителям. По словам мэра, несмотря на то, что государственные и муниципальные школы работают по одной учебной программе, она видит преимущество создания в городе государственной гимназии в том, что у государства больше денег, а это способно повлиять на улучшение образовательного процесса в государственной гимназии.

”В принципе, программа одна и та же, педагоги, я думаю, тоже будут наши, потому что массово в наш город никто не поедет, и поэтому школы, которые прекратят свою деятельность в качестве гимназического звена, перейдут в государственную гимназию”, — сказала Людмила Янченко.

Сможет ли город набрать необходимое количество учеников для государственной гимназии?

”Изначально гимназия планировалась на 250 мест. По количеству учеиков — это Ярвеская, Ярвеская Русская гимназии и Кивиыли. Если рассчитывать на то, что и в Ахтме не будет гимназии, то нужно не меньше, чем 350 мест. Планировалось, что ахтмеские дети пойдут в Йыхвискую государственную гимназию, но они с удовольствием учатся в своей, Ахтмеской гимназии. Так что вопрос о ее существовании на сегодня открыт”, — сказала Янченко.

Во встрече с министром Майлис Репс принял участие член Рийгикогу Валерий Корб.