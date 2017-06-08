ФОТО: Обнаруженные в Ида-Вирумаа останки советского солдата передали в Россию

В четверг в первой половине дня в Генеральном консульстве РФ в Нарве прошла церемония передачи российской стороне останков советского солдата Сергея Сергеевича Бобрикова, погибшего в боях в августе 1944 года.

Останки солдата Бобрикова год назад в районе поселка Сиргала в Ида-Вирумаа обнаружил член поискового клуба ”Otsing” (”Поиск”) Юрий Кершонков. С помощью поисковиков клуба ”Front line” по найденной рядом с погибшим солдатом медали ”За отвагу”, было установлено имя бойца, а также место, откуда он ушел на войну: Тверская (тогда — Калининская) область России.

Родственников солдата Бобрикова найти не удалось. Поэтому после подписания в консульстве акта передачи останков, в полдень они будут переданы на территории пограничного Ивангорода представителям администрации Тверской области, которые доставят их на родину. В Твери найденные в Эстонии останки погибшего солдата будут перезахоронены с отданием соответствующих воинских почестей и по православному обряду.

В январе этого года поисковики клуба ”Otsing” передали дипломату Республики Казахстан останки уроженца этой страны Николая Сорокина, найденные год назад Юрием Кершонковым под Сиргала. Они также были перезахоронены на родине с воинскими почестями.