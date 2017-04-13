13.04.2017, 16:00

ФОТО: ”Новый год” на Пасху в Кохтла-Ярве — это по-нашему, северо-восточному!


Евгений Капов
Евгений Капов
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ФОТО: ”Новый год” на Пасху в Кохтла-Ярве — это по-нашему, северо-восточному!
Foto: Jevgeni Kapov

Проснувшись в ”Чистый четверг” утром, люди обнаружили, что в Кохтла-Ярве белым-бело. Снег медленно падал, создавая новогодний пейзаж. Через пару часов поднялся ветер, идиллия закончилась и началась небольшая пурга.

Снег покрыл каски и кирки каменных шахтеров, стоящих напротив горуправы, декоративные елки так и вовсе создавали новогоднее настроение. Однако термометр, установленный около мэрии, показывал плюс 2, а тот, что на площади, подальше от чиновников, говорил, что на дворе 0 градусов. Какому градуснику верить, каждый решал сам, видимо, в зависимости от того, в лицо или спину дул колючий пронизывающий ветер.

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