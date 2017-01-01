6400 евро выделила в этом году Кохтла-ярвеская горуправа на праздничные фейерверки в Ярвеской и Ахтмеской частях города.

Сколько своих денег потратили жители города для новогодних салютов, сказать нельзя, но очевидно, что в эту новогоднюю ночь они не скупились.

После 23 часов небо над городом озарилось ”неофициальным” салютом, который, надо полагать, запускали в небо российские граждане, проживающие в Эстонии.

В 00.30 в Ярвеской части города был произведен ”официальный салют”. Когда через 15 минут он завершился, над площадью Вирула раздалось мощное ”Ура”! Однако после оплаченного городом фейерверка, грохот и вспышки салюта продолжались: горожане не спешили разойтись по домам. В 01.00 салют был произведен в Ахтмеской части города.