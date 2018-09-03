ФОТО: Новая велосипедно-пешеходная дорожка в Силламяэ почти готова

Dmitri Lett

Новая велосипедно-пешеходная дорожка идёт вдоль улицы Геолоогия мимо школы Каннука, потом выходит на Гагарина и уходит дальше к морю, где соединяется с тропой здоровья. Тем самым продолжается реализация намерений создать закольцованную сеть пешеходно-велосипедных дорожек, окружающую весь Силламяэ.

Общая протяженность дорожки, строительство которой заканчивается, составляет более километра. Вдоль дорожки и на пешеходных переходах установлены новые металлические опоры освещения. По всей длине дорожки расставлены скамейки и урны. Сделана реконструкция автобусной остановки ”Геолоогия”.

В рамках строительства удалось также расширить и улучшить детские горки для катания зимой на санках/лыжах/ватрушках напротив домов по Гагарина 33-35. Жители микрорайона и родители обращались зимой с такой просьбой в городское управление.

Строительство новой дорожки финансировалось в полном объеме из городского бюджета, работы выполняла фирма N&V. Общая стоимость проекта составила около 311 тысяч евро.