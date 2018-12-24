ФОТО: Новая традиция в Йыхви — старейшина Репинский провозгласил рождественский мир

Эта традиция мира восходит к ХVII веку, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства. Впервые Рождественский мир провозгласили во времена царствования королевы Кристины (1632-1654). Обычно рождественский мир провозглашал городской глава или городской секретарь на центральной городской площади. Время провозглашения рождественского мира — по обычаю несколько минут до и после полудня дня накануне Рождества.

Глава волости провозгласил рождественский мир словами текста времен королевы Кристины: "Завтра, если это будет угодно Богу, наступит благословенный день Рождества нашего Господа и Спасителя. Посему, да будет провозглашен всеобщий рождественский мир, чтобы люди праздновали с благочестием и пристойной умеренностью и вели себя мирно и благопристойно. Тот же, кто посмеет нарушить рождественский мир противозаконным или недостойным поведением, будет обвинен в преступлении при отягчающих обстоятельствах и наказан по закону и установленному порядку", — гласит текст, который не менялся с ХVII века.

Согласно традиции, Рождественский мир продлится до 13 января.