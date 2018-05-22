22.05.2018, 20:20

ФОТО: Никто не забыт, ничто не забыто? На территории бывшего концлагеря в Ида-Вирумаа — свалка мусора

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Евгений Капов
Евгений Капов
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Ereda koonduslaager Foto: Jevgeni Kapov

В канун Дня Победы на территории бывшего концлагеря Эреда побывали старики. Они плакали не только от воспоминаний, но и от того, что они увидели на месте лагеря — сегодня здесь устроена стихийная свалка.

Руководитель ветеранской организации внутриволостного города Кивиыли Саркис Татевосян сообщил порталу Delfi, что в понедельник он отправил запрос руководителю хозяйственной комиссии волости Люганузе.

”Прошу предоставить информацию, выделяются ли средства на уборку захоронения под Коксовой горой и Кюттейыуд. Сколько средств было выделено в 2017 году? Исполнители не очень ответственно относятся к этой работе. Кусты не обрезаны, трава не кошена, цветы не убраны. Это не красит наш город”, — пишет руководитель ветеранской организации.

В годы Второй мировой войны именно в Ида-Вирумаа располагалась так называемая Вайвараская система двадцати лагерей, в которую входил также и печально известный концлагерь Клоога.

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Вот что сказано в работе израильского Института Холокоста: ”Большие лагеря, такие как Вийвиконна, Кивиыли и Эреда, были фактически поделены на две секции — именно поэтому данные о числе еврейских лагерей в разных источниках не совпадают. Кроме того, немцы управляли пятью малыми лагерями в Северо-западной России, Южной Эстонии и Северной Латвии. Лагерная администрация СС находилась в Вайвара, примерно в 25 километрах к западу от Нарвы. Главой администрации в Вайвара был назначен гауптштурмфюрер СС Ганс Аумейер, до этого он служил заместителем Рудольфа Гесса в Аушвице”.

В другом сборнике — ”Кровавый след нацизма”, в частности, говорится о лагерях в Кивиыли. ”Под Коксовой горой в период 1941-1944 годов проводились захоронения жертв концлагерей системы Вайвара, общее число замученных и расстрелянных составляет 6000 человек. (акт № 27 от 07.10.1944 г.)”.

А теперь о бывшем концлагере Эреда. В канун Дня Победы здесь побывали члены еврейской общины Ида-Вирумаа. Еще раньше к памятникам, установленным в Эреда, возложили цветы члены секции бывших малолетних узников фашистских концлагерей Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве.

Люди со следами на глазах покидали территорию бывшего концлагеря. И не только потому они плакали, что на этом месте были замучены сотни узников, в том числе и те, кого привезли сюда из Вильнюсского гетто. Старики плакали и от того, что они увидели на месте, где нацисты сжигали трупы узников. Сегодня здесь устроена стихийная свалка.

О том, что творится на территории бывшего концлагеря Эреда, осведомлены власти. Но кощунство, (а иначе это назвать нельзя), похоже, никого не волнует. А ведь в регионе есть природоохранные органы, прокуратура, полиция, даже общество охраны памятников.

Перед 70-летием Победы бескорыстный предприниматель Петр Федоров на месте концлагеря Эреда за свой счет привел в приличный вид старый советский мемориал, на котором написаны слова ”Никто не забыт и ничто не забыто”. За это он получил благодарность от бывших узников, а также — ”нравоучение” от надзирающих органов за то, что эта надпись сделана только на русском языке. Спрашивается: где были эти ”надзиратели”, когда памятник разваливался на глазах?

Теперь же, когда в Эреда устроена мусорная свалка, опустили веки и скромно молчат всевозможные ”внутренние и наружные органы” и власти всех уровней. А точно сказать, к какому самоуправлению относится Эреда, никто не может. Но ведь с точностью до квадратного миллиметра известно, что это — территория Эстонской Республики.

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