В деревне Кунингакюла в Ида-Вирумаа уровень воды в реке Нарва поднялся на 2,5 метра. Вода затопила около 150 метров находящегося рядом поля и с обеих сторон окружила деревенскую дорогу.

По словам местного жителя, такую картину они не наблюдали уже лет 10. На присланных им же фотографиях видно, каким было это месте до затопления.

Если еще в среду уровень воды составлял 95 см, то в пятницу, по данным метеослужбы, он поднялся до 318.

