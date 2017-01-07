По словам местного жителя, такую картину они не наблюдали уже лет 10. На присланных им же фотографиях видно, каким было это месте до затопления.

Если еще в среду уровень воды составлял 95 см, то в пятницу, по данным метеослужбы, он поднялся до 318.

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