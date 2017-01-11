После торжественных речей и поздравлений с вернисажем портал Delfi задал вопросы конструктору и дизайнеру кукольной одежды моды.
- Наталья Николаевна, судя по экспонатам выставки, вы сейчас не работаете на производстве?
- Я сейчас на пенсии. Я работала с 68-го года на ”Нитроферте”.
- Так вы по образованию химик?
- Да.
- И каким это образом химик-технолог начал обшивать кукол?
- Одевала кукол с детства. Мама у меня не шила, папа кепочки шил.
- Шикарные платья! А где вы фасоны берете?
- Фасоны беру из головы.
- Говорят, что у вас есть много разных увлечений. Это правда?
- Пишу картины. Валяю шерсть. Делаю витражи. Роспись по шелку. Леплю разные изделия из глины.
- Минуточку. Откуда это все у химика-технолога?
- Когда я пошла на пенсию, чтобы бороться с депрессией, решила найти себе занятие для головы и для рук. Купила куклу и попробовала сшить на нее платье. И вот здесь 40 кукол, одна треть всех моих кукольных моделей.
- Расширять их гардероб не собираетесь?
- Я к этому не стремлюсь, у меня масса других увлечений и занятий.
- А есть у вас ученики?
- Нет у меня учеников, я сама учусь, здесь, в Культурном центре у Юрате Кастрицкой, у Марины Сеппар.
Как рассказала директор Культурного центра Светлана Короткова, работа с пожилыми людьми — одна из функций любого учреждения культуры. В Культурном центре и Вахтраском центре творчества есть творческие коллективы, в которых занимаются люди в возрасте. Есть и кружки народных промыслов, которые также посещают пожилые люди.
- Совместно с дневным центром пенсионеров и содружеством ветеранов города мы проводим разнообразные вечера, даем возможность пожилым жителям Кохтла-Ярве почувствовать себя причастными к культурной жизни. А если у кого-то из них есть творческие способности, тут уж прямая дорога к нам, — сказала Светлана Короткова.
И открывшаяся во вторник выставка кукольной одежды, которая вышла из-под иглы Натальи Николаевны Медведевой, прямое тому подтверждение.