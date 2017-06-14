14.06.2017, 19:25

ФОТО: Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в силламяэском магазине Konsum


Роман Викулов
Роман Викулов
roman.vikulov@delfi.ee
EST
Pommiähvardus Sillamäel
Pommiähvardus SillamäelFoto: Sergei Stepanov

В среду в 17:30 из Центра тревоги в Спасательный департамент поступила информация об угрозе взрыва в силламяэском магазине Konsum, сообщила пресс-секретарь Спасательного департамента.

Прибывшая на место команда спасателей-саперов эвакуировала покупателей и работников магазина. После осмотра здания, продолжавшегося около часа и установившего, что ничего подозрительного в магазине нет, а, соответственно, вызов был ложным, Konsum продолжил свою работу.

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