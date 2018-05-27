27.05.2018, 20:21

ФОТО: Не разорвать связующую нить! Под этим девизом в Кохтла-Ярве прошел фестиваль русской культуры


Евгений Капов
Евгений Капов
EST
Galerii: 40 pilti
Vene kultuuri festival, Kohtla-Järve Foto: Jevgeni Kapov, Delfi

В Кохтла-Ярве в воскресенье прошел фестиваль русской культуры, который стал международным. Ведь помимо творческих коллективов Ида-Вирумаа, в нем приняли участие гости из Российской Федерации — юные певцы и танцоры детской студии ”Русь” из города Владимира, которой руководит заслуженный артист России Виталий Антонов.

Для участников этого коллектива русское культурное общество Кохтла-Ярве подготовило сюрприз — до начала фестиваля россияне побывали в Пюхтицком женском монастыре в Куремяэ, где участвовали в службе по случаю праздника Троицы.

Руководитель коллектива Виталий Антонов сказал порталу Delfi, что ”Русь” побывала во многих европейских странах, но в Эстонию приехала впервые.

- Неожиданным открытием для нас стало то, что в небольшом эстонском городе есть такой великолепный Культурный центр, который может сделать честь любому большому мегаполису. Очень приятно и ответственно выступать на этой сцене перед соотечественниками, — сказал наставник детского коллектива.

Как рассказала руководитель общества русской культуры Кохтла-Ярве Роза Иванова, фестиваль приурочен ко Дню славянской письменности и культуры (Дню святых равноапостольных Кирилла и Мефодия), который отмечался на государственном уровне в славянских странах 24 мая. В субботу его широко отпраздновали в Силламяэ.

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Ида-Вирумаа — регион Эстонии, в котором примерно 80 процентов жителей говорит на русском языке. Поэтому фестиваль русской культуры является для Северо-востока Эстонии значительным событием в культурной жизни. Однако это не означает, что в фестивальном концерте зрители увидели номера сугубо русской народной тематики. Хоры, и танцевальные коллективы, приехавшие из Ида-Вирумаа, показали свой многонациональный репертуар.

Важность взаимообогащения куьтур отметили представитель Министерства культуры Эстонии Эдуард Одинец, руководитель Круглого слола национальных культурных обществ Ида-Вирумаа Александр Дусман. Они поблагодарили Розу Иванову за ее работу и, пользуясь случаем, поздравили ее с днем рожденья. К поздравлению присоединились представители местных властей и российские дипломаты

Участников фестиваля приветствовали руководители Кохтла-Ярве, Чрезвычайный и полномочный посол России в Эстонии Александр Петров, приехавший в Кохтла-Ярве с супругой, вице-консул Генерального консульства РФ в Нарве Петр Кодолов, а также член Рийкигогу Валерий Корб.

Посол Российской Федерации отметил, что, несмотря на сложность в отношениях между Эстонией и Россией, культурные связи между странами развиваются, особенно на уровне местных самоуправлений. Он отметил важность работы национальных культурных обществ, которые способствуют сохранению традиций в диаспорах.

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