ФОТО: Не разорвать связующую нить! Под этим девизом в Кохтла-Ярве прошел фестиваль русской культуры

В Кохтла-Ярве в воскресенье прошел фестиваль русской культуры, который стал международным. Ведь помимо творческих коллективов Ида-Вирумаа, в нем приняли участие гости из Российской Федерации — юные певцы и танцоры детской студии ”Русь” из города Владимира, которой руководит заслуженный артист России Виталий Антонов.

Для участников этого коллектива русское культурное общество Кохтла-Ярве подготовило сюрприз — до начала фестиваля россияне побывали в Пюхтицком женском монастыре в Куремяэ, где участвовали в службе по случаю праздника Троицы.

Руководитель коллектива Виталий Антонов сказал порталу Delfi, что ”Русь” побывала во многих европейских странах, но в Эстонию приехала впервые.

- Неожиданным открытием для нас стало то, что в небольшом эстонском городе есть такой великолепный Культурный центр, который может сделать честь любому большому мегаполису. Очень приятно и ответственно выступать на этой сцене перед соотечественниками, — сказал наставник детского коллектива.