ФОТО: Нарвский учебный центр Академии МВД будет деревянным снаружи, а самое главное в проекте надо доработать

Будущее здание Нарвского учебного центра Академии МВД в первую очередь обратит на себя внимание деревом, которое архитекторы предложили обильно использовать в его внешней отделке. Для того, чтобы архитектурный проект реализовался, его необходимо доработать, в том числе добавить к четырем дорожкам бассейна еще четыре, что будет непросто.

Kolm Pluss Üks



Победившая в конкурсе на лучший проект нарвского учебного центра академии МВД работа TWIX, предложенная архитектурным бюро Kolm Pluss Üks, подразумевает создание в нем бассейна из четырех дорожек, как предполагалось изначально, а не восьми, появление которых стало возможным в сентябре благодаря дополнительному финансированию со стороны государства. С учетом того, что здание, общей площадью 7200 метров, было спланировано с учетом четырех дорожек (шириной оно как раз под них), увеличение их количества заставит основательно пересмотреть проект.

Ректор Академии МВД Катри Райк говорит, что с определением победителя конкурсная комиссия справилась довольно легко, хотя на конкурс было подано 14 работ.

Kolm Pluss Üks

"Интересной особенностью здания, на которую обратят внимание нарвитяне, является то, что вход в бассейн будет возможен только через библиотеку", — сказала Райк.

Kolm Pluss Üks

Президент Союза архитекторов Эстонии Катрин Коов, входившая в конкурсную комиссию, в качестве главных достоинств проекта-победителя отмечает простоту и лаконичность, а также то, что архитекторы продумали изменение рельефа местности.

На мероприятии, посвященном торжественному объявлению результатов конкурса министр внутренних дел Андрес Анвельт сказал, что строительство Нарвского колледжа Академии МВД является крупнейшей инвестицией в Нарву со стороны министерства за последнее десятилетие. Министр отметил, что с приходом колледжа в Нарву в городе откроется несколько десятков рабочих мест, а нарвитяне получат возможность пользоваться бассейном с восемью дорожками. ”Также Нарвский колледж является прекрасным примером сотрудничества двух высших учебных заведений, Академии внутренней обороны и Тартуского университета”, — сказал министр.



Нарвский колледж Академии внутренних дел будет построен на улице Кересе. В новом комплексе, который должен быть готов к 2020 году, будут учебные и рабочие помещения, тренировочные и спортивные залы вместе с бассейном, а также общежитие. В нем будут жить и студенты Тартуского университета.

Строительство Нарвского колледжа Академии внутренних дел обойдется примерно в 12,8 миллионов евро. К этой сумме добавятся еще 2 миллиона, которые запланировано выделить на 4 дополнительных дорожки бассейна.