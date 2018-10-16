ФОТО: Нарвский театральный центр Vaba Lava откроется 11-дневным фестивалем. Когда появится гостиница рядом с ним?

Центр Vaba Lava в Нарве почти достроен — работы должны завершиться ко 2-му ноября, а официальное открытие, на котором будет присутствовать и президент ЭстонииКерсти Кальюлайд, состоится 1 декабря. Точнее говоря, открытие центра ознаменуется 11-днемным фестивалем, в рамках которого Vaba Lava планирует показать все свои возможности.
В нарвском Vaba Lava главный зал, black box, на 220 зрителей, больше таллиннского, а высота потолка в нем, 6.5 метров, позволяет устраивать даже цирковые представления.
1 декабря центр откроется премьерой спектакля ”Транзит. Остановите музыку” в постановке театра R.A.A.A.M. Музыкальный спектакль создан на основе 47 интервью с эстонскими и не только эстонскими музыкантами, прославившимися во времена СССР. Его планируется показывать и после Нового года, но в период открытия центра представление будет единственным.
После него пройдет концерт, в рамках которого на сцену выйдут некоторые из тех звезд, которым посвящен спектакль: Тынис Мяги, Марью Ляник и другие.
2 декабря в нарвском Vaba Lava покажут спектакль шведского Королевского Драматического театра — ”Гедда Габлер”, по пьесе Хенрика Ибсена.
Исполняющая главную роль Электра Халлман — единственный человек, который будет присутствовать на сцене физически. Остальные три героя появятся в виде видеопроекций.
3 декабря петербургский театр ”Мастерская” представит спектакль ”Старший сын”, по пьесе Вампилова.
Также в программе приуроченного к открытию центра фестиваля спектакль ”Персона”, театра Курессааре, в котором актеры не говорят ни слова, спектакль ”Волынка старого Кыу”, театра R.A.A.A.M., ”Зеленый луг”, литовского Государственного драмтеатра. 7 декабря публику ждем цирковое представление финской труппы Race Horse Company: Urbotek.
Накануне, 6 декабря, финский цирк организует бесплатную ”рабочую комнату” для детей.
Также в программе фестиваля международный семинар для театральных критиков и продюсеров, а также большой концерт от фестиваля Narva Station.
Нарвитянам обещают умеренные цена на билеты эти и последующие мероприятия. Член правления фирмы-собственника недвижимости, Linda Kaks OÜ (центр расположен по этому адресу), уроженец Нарвы Аллан Калдоя, стоявший у истоков таллиннского Vaba Lava, говорит, что билеты на детские спектакли будут стоить, по возможности, не дороже 5 евро, а на спектакли эстонских театров для взрослых — дешевле, чем в других местах в Эстонии.
”Предполагается, что министерство культуры создаст фонд для поддержки выездов эстонских театров в Нарву”, — говорит Калдоя.
А что с гостиницей?
Несколько лет назад Аллан Каодоя приобрел недвижимость по адресу Линда, 2, комплекс из трех зданий, общей площадью 11500 квадратных метров, у дочернего предприятия Fortaco — Linda Properties OÜ.
После открытия нарвского Vaba Lava бизнесмен надеется реализовать второй этап — превратить в партнерстве с AS Go Group примыкающее к будущему театральному центру 9-этажное здание в трехзвездочную гостиницу.
”Ситуация такова, что, скажем, где-то в Таллинне сидят банкиры, руководители фондов. У них на рассмотрении, например, 20 проектов, таблицы с предполагаемыми расходами и доходами. Построить что-то в Нарве стоит столько же, сколько и в Таллинне, а если рассчитать доходность гостиницы, то получается, что столице оборот ее будет на 30-40 процентов больше, чем в Нарве. И вот они спрашивают: зачем нам вкладывать деньги в Нарву, раз стоимость такая же, а доходы гораздо ниже”, — рассказывает Аллан Каодоя, сообщая, что в ответ на такие рассуждения приводит свои доводы.
”Объясняем, что в Нарве не 25 гостиниц, а всего несколько, а такой, какую мы хотим построить, просто нет пока. Пока никаких новостей на этот счет нет. Месяц назад мы были очень близки к договоренности с одним очень большим фондом, но все-таки расходы с доходами не сошлись”, — сообщает Калдоя.
Калдоя надеется на то, что, если Нарва все-таки получит титул Культурной столицы Европы 2024 года, то банки взглянут по-новому на проекты, связанные с пограничным городом, в том числе на его проекты.
Начало работы нарвского Vaba Lava, по его мнению, также может изменить ситуацию, если он будет привлекать в Нарву большое количество гостей.