ФОТО: Нарвский театральный центр Vaba Lava откроется 11-дневным фестивалем. Когда появится гостиница рядом с ним?

Также в программе приуроченного к открытию центра фестиваля спектакль ”Персона”, театра Курессааре, в котором актеры не говорят ни слова, спектакль ”Волынка старого Кыу”, театра R.A.A.A.M., ”Зеленый луг”, литовского Государственного драмтеатра.

7 декабря публику ждем цирковое представление финской труппы Race Horse Company: Urbotek.

Накануне, 6 декабря, финский цирк организует бесплатную ”рабочую комнату” для детей.

Также в программе фестиваля международный семинар для театральных критиков и продюсеров, а также большой концерт от фестиваля Narva Station.

Нарвитянам обещают умеренные цена на билеты эти и последующие мероприятия. Член правления фирмы-собственника недвижимости, Linda Kaks OÜ (центр расположен по этому адресу), уроженец Нарвы Аллан Калдоя, стоявший у истоков таллиннского Vaba Lava, говорит, что билеты на детские спектакли будут стоить, по возможности, не дороже 5 евро, а на спектакли эстонских театров для взрослых — дешевле, чем в других местах в Эстонии.

”Предполагается, что министерство культуры создаст фонд для поддержки выездов эстонских театров в Нарву”, — говорит Калдоя.

А что с гостиницей?

Несколько лет назад Аллан Каодоя приобрел недвижимость по адресу Линда, 2, комплекс из трех зданий, общей площадью 11500 квадратных метров, у дочернего предприятия Fortaco — Linda Properties OÜ.

После открытия нарвского Vaba Lava бизнесмен надеется реализовать второй этап — превратить в партнерстве с AS Go Group примыкающее к будущему театральному центру 9-этажное здание в трехзвездочную гостиницу.

Narva Vaba Lava Foto: Roman Vikulov, Delfi

Но пока дело не двигается с мертвой точки.

”Ситуация такова, что, скажем, где-то в Таллинне сидят банкиры, руководители фондов. У них на рассмотрении, например, 20 проектов, таблицы с предполагаемыми расходами и доходами. Построить что-то в Нарве стоит столько же, сколько и в Таллинне, а если рассчитать доходность гостиницы, то получается, что столице оборот ее будет на 30-40 процентов больше, чем в Нарве. И вот они спрашивают: зачем нам вкладывать деньги в Нарву, раз стоимость такая же, а доходы гораздо ниже”, — рассказывает Аллан Каодоя, сообщая, что в ответ на такие рассуждения приводит свои доводы.

”Объясняем, что в Нарве не 25 гостиниц, а всего несколько, а такой, какую мы хотим построить, просто нет пока. Пока никаких новостей на этот счет нет. Месяц назад мы были очень близки к договоренности с одним очень большим фондом, но все-таки расходы с доходами не сошлись”, — сообщает Калдоя.

Калдоя надеется на то, что, если Нарва все-таки получит титул Культурной столицы Европы 2024 года, то банки взглянут по-новому на проекты, связанные с пограничным городом, в том числе на его проекты.

Начало работы нарвского Vaba Lava, по его мнению, также может изменить ситуацию, если он будет привлекать в Нарву большое количество гостей.