ФОТО: Нарвская школа, в которой учебный год начинается с богослужения

Нарвская православная гуманитарная школа — единственная частная общеобразовательная школа Эстонии конфессиональной направленности. Каждый учебный год ее сотрудники и воспитанники начинают и заканчивают в Нарвском Воскресенском соборе.

После чего на площадке между храмом и школой проходит линейка. 1 сентября там, как обычно, приветствовали первоклассников.

В программе Нарвской православной гуманитарной школы, утвержденной министерством образования, есть три курса, напрямую связанных с православием: Закон Божий, старославянский язык, литургика.

Каждый учебный день начинают со школьного молебна, в котором участвуют все ученики. Он плавно переходит в общешкольное собрание.

”Поздравляем учеников и учителей с Днем Ангела, сообщаем какую-то общую информацию, делаем поощрения и порицания. Это помогает в числе прочего поддерживать единство школьного сообщества”, — рассказывает Андрей Иванен.

По средам в Нарвском Воскресенском соборе ученики православной школы проходят церковную практику: читают, поют.

Андрей Иванен отмечает, что некоторые выпускники школы становятся священнослужителями. Один из примеров — иерей Алексий Пидвысоцкий, служащий в Храме Нарвской иконы Божией Матери.

Между тем, заканчивающие Нарвскую православную гуманитарную школу получают свидетельства государственного образца, которые позволяют поступить в любое высшее учебное заведение в республике и за рубежом.

Хотя в этом смысле школа не отличается от муниципальных и государственных общеобразовательных учебных заведений, отказаться от прохождения всех, связанных с православием предметов, ученики не имеют возможности.

Андрей Иванен обращает внимание, что многие родители, приводящие своих детей в Нарвскую православную гуманитарную школу учиться, являются невоцерковленными людьми и имеют о православии очень приблизительное представление, но восполняют пробелы в своих знаниях благодаря детям.

”Европейская культура стоит на фундаменте христианства, и для того, чтобы в ней ориентироваться, понимать ее, нужно знать хотя бы основы христианства”, — обращает Андрей Иванен внимание на то, что Нарвская православная гуманитарная школа дает много и для общего культурного развития.

В Нарве бытует мнение, что попасть в Православную школу проще, чем в любую другую, и учиться там проще. Якобы, туда берут всех подряд, в том числе тех, у кого возникли сложности с учебой в муниципальных школах.

”Это не соответствует действительности. Мы производим серьезный отбор. Желающих учиться у нас больше, чем мы объективно можем принять. Сейчас у нас учится 144 ребят, при том, что больше 150 мы в нашем не очень большом учебном здании не можем принять в принципе. Также практикуется прием учеников с испытательным сроком, когда педагоги оценивают, насколько школьник способен справляться с учебной нагрузкой”, — сообщает директор школы.

Конечно, частную школу не затрагивает, например, реформа школьной сети Эстонии, и гимназические классы останутся в ней даже тогда, когда в Нарве появится одна или две государственных гимназии, а существующие гимназии превратятся в основные школы.

В то же время школа сильно зависит от государства, от его политики в отношении финансирования частных школ, которая с начала этого года изменилась.

Если до изменений в Законе о частной щколе, инициированных предыдущим министром образования Юргеном Лиги, Нарвская православная школа получала из горбюджета в качества пособия на деятельность, а именно — на компенсацию хозяйственных расходов, 60 евро на каждого ученика ежемесячно, то до конца 2019 года будет получать только 75 процентов от этой суммы, а с 2020 покрытие этих расходов будет вовсе прекращено. Закон предоставил возможность муниципалитетам самим решать, поддерживать ли частные школы вообще и в какой степени.

По словам Иванена его обращение к нарвским властям с просьбой рассмотреть возможность помочь школе, положительного результата не дало.

”Конечно, я направлю в ближайшее время очередное ходатайство. А вообще надеюсь на то, что нынешний министр образования Майлис Репс предпримет усилия для изменения закона продавленного Юргеном Лиги, говорившим, что частные школы и так находятся в очень хороших условиях и в дополнительной помощи не нуждаются”, — отмечает Иванен.

Отметим, что основная часть денег на частные школы, так или иначе, идет из государственного бюджета. Они наравне с муниципальными и государственными школами получают средства на зарплату учителей и руководства школы, учебные материалы и школьное питание.

В случае Нарвской православной гуманитарной школы плата со стороны родителей составляет скромные по эстонским меркам суммы: 65 евро в месяц — для гимназистов и 60 — для учеников основной школы.

Между тем, для нарвитян это зачастую довольно серьезные деньги, но школа идет на встречу малообеспеченным родителям, делая им скидку в соответствии с уровнем их доходов, например, 30, 50, 70 процентов.

Андрей Иванен констатирует, что без пособия на компенсацию хозяйственных расходов школа окажется в очень сложном положении. По его словам, например, водопроводные трубы в построенном в советское время здании бывшей детской поликлиники, в котором работает православная школа, давно нуждаются в замене, но оплатить такие работы просто нет возможности.

”Пока мы просто работаем в ожидании аварий. Когда трубу прорвет в очередной раз, никому неизвестно, но на капитальный ремонт средств нет”, — говорит Андрей Иванен.

Осенью 2010 года школа довольно долго оставалась без центрального отопления — из-за задолжности тепло не включали.

С 2020 года, когда поступление пособия на деятельность прекратится, риск таких неприятных ситуаций возрастет.