04.09.2018, 15:30

ФОТО: Нарвитяне ждали большего от церемонии передачи новыми послами четырех государств президенту ЭР верительных грамот

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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ФОТО: Нарвитяне ждали большего от церемонии передачи новыми послами четырех государств президенту ЭР верительных грамот
Foto: Roman Vikulov, Defi

Канцелярия президента Эстонской Республики и власти Нарвы настойчиво приглашали всех нарвитян прийти сегодня на Ратушную площадь, чтобы стать свидетелями того, как ”глава государства Керсти Кальюлайд будет приветствовать четырех новых чрезвычайных и полномочных послов”. Многие пришедшие были разочарованы.

Разочарованы и тем, что непосредственно вручение грамот происходила за закрытыми для публики дверями Нарвского колледжа, и тем, что какой-то развлекательной программы для городан и гостей города не приготовили.

Откликнувшиеся на призыв прийти к ратуше видели буквально следующее. На площадь выходит почетный караул Караульного батальона и оркестр Сил обороны. Пара военнослужащих, не из караула, чистит обувь участникам караула и поправляет обмундированием. Подъезжает автомобиль с послом, посол выходит. Оркестр играет гимн Эстонии. Все стоят, слушают. оркестр играет гимн страны, которую представляет посол, а тот проходит по красной дорожке перед почетным караулом, а затем следует к дверям колледжа. Меньше, чем на минуту выходит президент ЭР Керсти Кальюлайд, они машут руками публике, наблюдающей за происходящим с расстояния в несколько десятков метров (ближе охрана не подпускает), а потом удаляются в колледж. Когда примерно через 50 минут посол уезжает, президент на улице не появляется.

Так как на каждого из четырех послов таким образом выделено по часу, большую часть этого времени публике приходится скучать. Большинство, впрочем, успевает разойтись. Потом приходят новые желающие посмотреть, как происходит передача верительных грамот.

”Это что все? — разочарованно спросила у вашего корреспондента пенсионерка, когда президент вышла ненадолго и тут же скрылась в колледже с послом. — Я думала, будут какие-то речи, музыкальные выступления”.

Нарвитнин средних лет Евгений, пришедший с детьми, также ожидал того, что его и детей ждет на площади что-то более увлекательное.

”Странно все это. Мне кажется, что людей позвали просто для фона. Президент же успела показать себя в Нарве как открытый человек, а тут только ручкой помахала издалека и все”, — сказал Евгений.

Сегодня в Нарве верительные грамоты передали президенту Кальюлайд четыре новых посла: чрезвычайный и полномочный посол Ирландии Фрэнсис Кирнан, чрезвычайный и полномочный посол Норвегии Сесиль Анетте Виллох, чрезвычайный и полномочный посол Финляндии Тимо Кантола, чрезвычайный и полномочный посол Швеции Микаэл Эрикссон.

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