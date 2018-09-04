ФОТО: Нарвитяне ждали большего от церемонии передачи новыми послами четырех государств президенту ЭР верительных грамот

Разочарованы и тем, что непосредственно вручение грамот происходила за закрытыми для публики дверями Нарвского колледжа, и тем, что какой-то развлекательной программы для городан и гостей города не приготовили.

Откликнувшиеся на призыв прийти к ратуше видели буквально следующее. На площадь выходит почетный караул Караульного батальона и оркестр Сил обороны. Пара военнослужащих, не из караула, чистит обувь участникам караула и поправляет обмундированием. Подъезжает автомобиль с послом, посол выходит. Оркестр играет гимн Эстонии. Все стоят, слушают. оркестр играет гимн страны, которую представляет посол, а тот проходит по красной дорожке перед почетным караулом, а затем следует к дверям колледжа. Меньше, чем на минуту выходит президент ЭР Керсти Кальюлайд, они машут руками публике, наблюдающей за происходящим с расстояния в несколько десятков метров (ближе охрана не подпускает), а потом удаляются в колледж. Когда примерно через 50 минут посол уезжает, президент на улице не появляется.

Так как на каждого из четырех послов таким образом выделено по часу, большую часть этого времени публике приходится скучать. Большинство, впрочем, успевает разойтись. Потом приходят новые желающие посмотреть, как происходит передача верительных грамот.