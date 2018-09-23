ФОТО: Нарвитяне бесплатно позавтракали по-арабски и поучили языки, от европейских до китайского

Церемония провозглашения Нарвы Осенней столицей прошла на сцене Дальберга, что на променаде, рядом с бастионом ”Виктория”, а по соседству, в порту, прошел обед за большим общим столом. Можно было купить еду в кулинарных лавках на колесах, но главным сюрпризом стал арабский завтрак, который предлагали всем желающим бесплатно.

Он успел дезориентировать многих. Торговцам съестным, а в порту предлагали в основном скандинавскую кухню, но не только, нередко задавали вопрос: ”А это бесплатно?”

Феноменальным успехом пользовалось Языковое кафе, открытое в одном из боксов порта. Множество носителей в основном европейских языков давали мини-уроки всем желающим, давая представление, как звучат те или иные слова и выражения на разных языках. Между тем, очередь стояла к преподавателям китайского, обучавших не только словам и выражениям, но написанию иероглифов.

В Языковом кафе можно было, само собой, попить кофе, который довольно быстро кончился, в силу того, что был бесплатным. Но неподалеку кофе варил и продавал бразилец. По словам знатоков, очень качественный кофе.

Языковое кафе и гастрономическое мероприятие прошли в рамках завершающегося фестиваля Station Narva.