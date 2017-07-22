ФОТО: Нарвитян учат, как не попасть в беду на воде, как спасаться и как спасать. Записывайтесь!

Еще 4 уикэнда на нарвском городском пляже будут бесплатно обучать безопасности на воде спасатели-добровольцы. Если вам хочется, чтобы ваш ребенок проводил лето с пользой, это очень хороший вариант дать ему полезную информацию в занимательной форме и самим узнать много полезного.

Добровольческая организация спасателей Нарва-Йыэсуу с 14 июля и до 20 августа, каждую неделю, с пятницы по воскресенье, проводит на единственном официальном нарвском городском пляже курсы на тему безопасности на воде. Спасатели-добровольцы объясняют всем желающим, а, прежде всего, детям, которых среди слушателей большинство, как самому не попасть в опасную ситуацию на воде, как спастись, если все-таки в ней оказался, как помочь другому выбраться из воды и вернуться к жизни.

Репортер Delfi убедился в том, что 3-часовое занятие, с паузами, конечно, на серьезные и важные темы, может быть не утомительным для детей, начиная лет с семи.

Собравшимся рассказывают о спасательном оборудовании, демонстрируют его применение, учат основам оказания первой помощи, дают полезную информацию об особенностях и угрозах местных водоемов — реки Нарова и Балтийского моря, предлагают вниманию истории о конкретных случаях спасения людей на водах.

В прошлом году как раз во время аналогичных курсов спасатели-добровольцы оказали помощь тонувшему в то же время в реке мальчику и это не была постановка.

По завершению трехдневных курсов все участники получают красочные именные дипломы.

Отметим, что организаторы приветствуют участие в обучении и взрослых, от которых, конечно, больше, чем от детей, в сложной ситуации зависит, будет ли спасен попавший в беду человек.

Записаться на лекции и практические занятия по теме ”Безопасность на воде” можно по электронной почте — narvajoesuu.sar@gmail.com. В заявке просят указать имя, фамилию, возраст и контактные данные, а также язык общения.

Обучение по заказу Нарвского департамента городского развития и экономики проводит добровольческая спасательная организация ”Narva-Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja Jääpäästeüksus”.