ФОТО: Нарва отметила 100-летие независимости Финляндии

Вечером 8 декабря в Нарве прошел прием в честь 100-летнего юбилея независимости Финляндии, на котором посол Финляндии в ЭР Кирсти Наринен сказала, что она бы отдала все, чтобы отмечать этот главный праздник своей страны именно с эстонцами.

Торжественный прием по случаю 100-летия независимой Финляндии, отмечавшегося 6 декабря, прошел в Нарвском колледже Тартуского университета.

В своей речи посол Финляндии сказала, что в Эстонии празднование началось в Хаапсалу, затем был Таллинн, Тарту, а в том, что нужно по этому случаю собрать народ и в Нарве, у нее не было ни малейших сомнений.

”Все-таки Нарва бывшая столица Ингерманландии”, — объяснила госпожа Наринен, отметив, что еще одной веской причиной устроить праздник и в самом восточном городе Эстонии является то, что здесь очень активную работу ведет почетный финский консул в Ида-Вирумаа Лариса Шабунова.

В своей речи посол сказала, что для нее независимость родной страны неотделима от независимости Эстонии, а также рассуждала о сути этого понятия, процитировав слова президента Саули Нийнистё, сказанные им недавно в интервью эстонским СМИ.

”Президент сказал, что независимость — это не только свобода, но и ответственность, права и обязанности, — отметила посол. — Мне кажется, что финские свобода и независимость как будто и эстонские. Я бы отдала все, чтобы от праздновать 100-летие Финляндии именно с эстонцами”.

На торжественном приеме, гостями на котором были местные руководители, предприниматели, деятели культуры и образования, представители правоохранительных органов и других государственных структур, звучало очень много музыки, начиная, конечно, с гимна Финляндии. Первые полтора часа приема, перед банкетом, были большим концертом, организованном силами местных жителей: танцевальная программа, представленная участниками финно-угорского общества, звучавшие в разные годы на Евровидении эстонские песни, в исполнении детского вокального ансамбля ”Пяэсуке”, фортепианные произведения от учеников Нарвской музыкальной школы.