ФОТО: Нарва-Йыэсуу празднует День города. Темой шествия стали природные стихии

Роман Викулов EST 12

Нарва-Йыэсуу впервые празднует День города в расширенном составе — после объединения минувшей осенью в результате административной реформы с волостью Вайвара.