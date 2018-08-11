ФОТО: Нарва-Йыэсуу празднует День города. Темой шествия стали природные стихии(2)
Нарва-Йыэсуу впервые празднует День города в расширенном составе — после объединения минувшей осенью в результате административной реформы с волостью Вайвара.
Нарва-Йыэсуу впервые празднует День города в расширенном составе — после объединения минувшей осенью в результате административной реформы с волостью Вайвара.
Самой яркой частью праздника традиционно является карнавальное шествие, на этот раз посвященное теме природных стихий.
Гвозди музыкальной программы праздника — группы "Вирус" и Russian Kalabassian.
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