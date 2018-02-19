ФОТО: Нарва готовится к юбилею Эстонии: колледж ТУ украсили огромным флагом

18 февраля с крыши здания Нарвского колледжа Тартуского университета развернули гигантское полотнище, флаг Эстонии.

Директор колледжа Кристина Каллас сказала Delfi, что это вклад университета в праздничное оформление пространства ратушной площади, на которой президент ЭР Керсти Кальюлайд 21 февраля в 15.00 обратится к собравшимся. Напомним, что это будет открытое для всех желающих мероприятие, в рамках которого произойдет также небольшое выступление нарвских хоровых коллективов.

Перед ним в самом колледже состоится торжественное вручение государственных наград. Удостоившиеся их получат памятные знаки из рук госпожи Кальюлайд, а вход на этот акт будет возможен только по приглашениям.

Кристина Каллас сообщает, что колледж не планирует дальнейшее украшение своих фасадов и площади, так как вопрос создания там праздничной атмосферы решается президентской канцелярией и государственной канцелярией.

Между тем, известно, что на ратушной площади на дни праздника установят подаренную Эстонии нарвским предпринимателем Александром Брокком объемную конструкцию, высотой 2.5 метра и длиной — 7 метров, представляющую собой надпись ”Narva”.

После торжеств она займет свое постоянное место — будет встречать приезжающих в Нарву и провожать уезжающих на Петровской площади, а именно там, где в свое время стоял памятник Ленину.