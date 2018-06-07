07.06.2018, 07:51

ФОТО: "Нападет ли Россия на Эстонию?" Ратас, Мягги и Тоом встретились с жителями Силламяэ

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Евгений Капов
Евгений Капов
EST 9
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Ratas, Mäggi ja Toom Sillamäel Foto: Jevgeni Kapov

В среду вечером в Силламяэском культурном центре прошла встреча горожан с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, министром государственного управления Янеком Мягги и депутатом Европейского парламента Яной Тоом. В зале присутствовали 120 жителей города, включая представителей местных органов власти, общественных организаций.

Премьер-министр и министр госуправления осветили работу правительства. Яна Тоом рассказала о деятельности Европарламента, коснувшись разногласий ЕС и США.

Затем собравшиеся перешли к вопросам. Они касались проблем неграждан, образования на русском языке, низких доходов населения, повышения цен на продукты питания, лекарства, автомобильное топливо. Юри Ратас напомнил, что акцизы вводило не его, а предыдущее правительство. Евродепутата Яну Тоом развеселило предложение присутствующего на встрече гимназиста еще больше повысить акцизы на табачные изделия, чтобы сделать курево менее доступным для молодежи.

Однако вечер ”перестал быть томным”, когда начал задавать вопросы местный поэт Влад Сумарок, который прямо заявил, что не является сторонником вступления Эстонии в зону евро и НАТО.

- Неужели среди вас есть люди, которые думают, что Россия нападет на Эстонию? А если вы так не думаете, зачем вы тащите в Ида-Вирумаа войска НАТО? — спросил поэт в присущей ему резкой форме.

Юри Ратас, вежливо поблагодарив Влада Сумарока за его вопрос, ответил:

ТОП

- Я начну с того, что в этом году наша страна празднует свое 100-летие. 20 августа 1991 года наша независимость была восстановлена. Эстония однозначно не утратила свой суверенитет и независимость, напротив, за эти годы мы упрочили свои позиции. Для начала рассмотрим ваш первый вопрос — о замене кроны на евро. Нашу национальную валюту мы вспоминаем, она нам дорога. Однако приход евро принес в нашу жизнь больше стабильности, нашим предприятиям дал больше конкурентоспособности, и, что греха таить, нам всем нравится путешествовать, а с приходом евро это стало легче. В странах, которые ввели у себя евро, более высокий процент трудовой занятости, особенно среди молодых, и более высокий экономический рост.

Эстония вступила в Европейский союз 14 лет назад. Мы уже к 1991 году понимали, что наша страна должна вступить в ЕС, НАТО, а также стать членом ООН. Что и было сделано. В 2017 году Эстония председательствовала в Европейском союзе. 75 процентов жителей нашей страны поддерживали членство Эстонии в ЕС. Под конец полугодового председательства в Евросоюзе этот процент вырос до 79. Эстония активно участвует в работе НАТО. Мне радостно, что на саммите НАТО в Варшаве было принято решение укреплять оборонные позиции Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Нашим ключевым партнером в этой политике является Великобритания. Также наше воздушное пространство патрулируют истребители, которые вылетают с военно-воздушной базы в Эмари. Залогом нашей безопасности является созданный в Таллинне центр киберзащиты, который в основном занимается предупреждением кибератак. Мы знаем, насколько важно обезопасить себя от подобных угроз.

Эстония вступила в НАТО не для того, чтобы на кого-то напасть. Эстония вступила в НАТО, чтобы защитить свой суверенитет, свою безопасность и демократию. Мы останемся верны этой линии и в будущем, — подчеркнул Юри Ратас.

Влад Сумарок попросил все-таки ответить, верит ли Юри Ратас в возможность нападения России на Эстонию, премьер-министр ответил, что события в Грузии и на Украине показали, что такую возможность исключать нельзя.

Ответила Владу Сумароку и Яна Тоом.

- По поводу доллара и евро. По вашему вопросу я поняла, что вы — не фанат США. Но до появления, укрепления и расширения валюты евро, доллару не было конкурентов в международных расчетах. Теперь есть, что совсем неплохо. Если мы возьмем иранскую ядерную сделку, из которой недавно с грохотом вышел Дональд Трамп, пригрозив санкциями европейским предприятиям, сохранить иранскую сделку и предотвратить гонку ядерных вооружений в регионе Ближнего Востока можно только там, где расчеты ведутся не в долларах.

Говоря о так называемой ”российской военной угрозе”, Яна Тоом напомнила слова Тютчева ”В Россию можно только верить”.

- Мы верим, но верить и понимать — это не одно и то же. По поводу угроз России: в Центристской партии есть разные мнения. Но Эстония — маленькая страна, и понятно, что эстонская обороноспособность вне какого-то союза — это несерьезно. Надо понимать, что мы живем в условиях Холодной войны. И когда наш уважаемый бывший президент господин Ильвес на днях сказал, что если они нападут, то мы у них отобьем Питер, Омск и Томск, то он тут же получил ”обратку”: да мы немцев убили под Ленинградом больше, чем живет народу во всей Эстонии. Смех смехом, но это все — Холодная война. Конечно, нам не нравится, когда мы видим, как американские солдаты фотографируются в Нарве на фоне Ивангородской крепости. И это тоже Холодная война.

Что творится в обществе, Яна Тоом показала на собственном примере.

- У меня соседка — эстонка, которая со мной не разговаривала десять лет, потому что я — Яна Тоом. А тут вдруг подходит и говорит: ”Госпожа Тоом, когда ваши придут, вы же за меня заступитесь”? Вот вы смеетесь, а мне стало реально страшно: эти люди — наши с вами сограждане! И для того, чтобы в нашем обществе был какой-то консенсус, надо относиться друг к другу уважительно, — сказала депутат Европарламента.

Перед началом встречи в Культурном центре Юри Ратас побывал в порту Силламяэ.

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