ФОТО: "Нападет ли Россия на Эстонию?" Ратас, Мягги и Тоом встретились с жителями Силламяэ

Эстония вступила в Европейский союз 14 лет назад. Мы уже к 1991 году понимали, что наша страна должна вступить в ЕС, НАТО, а также стать членом ООН. Что и было сделано. В 2017 году Эстония председательствовала в Европейском союзе. 75 процентов жителей нашей страны поддерживали членство Эстонии в ЕС. Под конец полугодового председательства в Евросоюзе этот процент вырос до 79. Эстония активно участвует в работе НАТО. Мне радостно, что на саммите НАТО в Варшаве было принято решение укреплять оборонные позиции Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Нашим ключевым партнером в этой политике является Великобритания. Также наше воздушное пространство патрулируют истребители, которые вылетают с военно-воздушной базы в Эмари. Залогом нашей безопасности является созданный в Таллинне центр киберзащиты, который в основном занимается предупреждением кибератак. Мы знаем, насколько важно обезопасить себя от подобных угроз.

Эстония вступила в НАТО не для того, чтобы на кого-то напасть. Эстония вступила в НАТО, чтобы защитить свой суверенитет, свою безопасность и демократию. Мы останемся верны этой линии и в будущем, — подчеркнул Юри Ратас.

Влад Сумарок попросил все-таки ответить, верит ли Юри Ратас в возможность нападения России на Эстонию, премьер-министр ответил, что события в Грузии и на Украине показали, что такую возможность исключать нельзя.

Ответила Владу Сумароку и Яна Тоом.

- По поводу доллара и евро. По вашему вопросу я поняла, что вы — не фанат США. Но до появления, укрепления и расширения валюты евро, доллару не было конкурентов в международных расчетах. Теперь есть, что совсем неплохо. Если мы возьмем иранскую ядерную сделку, из которой недавно с грохотом вышел Дональд Трамп, пригрозив санкциями европейским предприятиям, сохранить иранскую сделку и предотвратить гонку ядерных вооружений в регионе Ближнего Востока можно только там, где расчеты ведутся не в долларах.

Говоря о так называемой ”российской военной угрозе”, Яна Тоом напомнила слова Тютчева ”В Россию можно только верить”.

- Мы верим, но верить и понимать — это не одно и то же. По поводу угроз России: в Центристской партии есть разные мнения. Но Эстония — маленькая страна, и понятно, что эстонская обороноспособность вне какого-то союза — это несерьезно. Надо понимать, что мы живем в условиях Холодной войны. И когда наш уважаемый бывший президент господин Ильвес на днях сказал, что если они нападут, то мы у них отобьем Питер, Омск и Томск, то он тут же получил ”обратку”: да мы немцев убили под Ленинградом больше, чем живет народу во всей Эстонии. Смех смехом, но это все — Холодная война. Конечно, нам не нравится, когда мы видим, как американские солдаты фотографируются в Нарве на фоне Ивангородской крепости. И это тоже Холодная война.

Что творится в обществе, Яна Тоом показала на собственном примере.