ФОТО: Найденный в Ида-Вирумаа трофейный танк Т-34 покинул завод после реставрации

Поднятый поисковиками из болота в районе Куртнаских озер в Ида-Вирумаа танк Т-34 в пятницу покинул промышленную территорию OÜ Merisk и готовится к новоселью в одном из военных музеев Эстонии.

Весной 2000 года поисковики военно-исторического клуба „Otsing” (”Поиск”), которым руководит кавалер российского ордена Почета Игорь Седунов, во время полевых работ по обнаружению останков павших солдат Второй мировой войны нашла танк, увязший в торфяном болоте. Танк был необычен тем, что на советском Т-34 был крест германской армии.



Позже выяснилось, что у экипажа советского танка закончилось горючее. Машину захватили немцы, и она в 1944 году участвовала в боях на стороне германской армии. Позже танк увяз в болоте, и лишь спустя 56 лет, на него наткнулись наши современники.

Как это ни звучит фантастически, но энтузиастам клуба „Otsing” удалось даже завести боевую машину, но она с тех пор находилась далеко не в музейном состоянии.

Вот что рассказал руководитель клуба Игорь Седунов.

- С тех пор в реставрации танка нам помощь оказывали различные организации, но самую большую поддержку мы получили от Эстонского военного музея генерала Лайдонера. На последнем этапе с энтузиазмом подключились эстонские паевые товарищества „Merisk” и „Teknos”, за что мы им бесконечно благодарны. В одиночку мы бы ни за что не справились с работой, которая требует особых навыков.

Руководитель OÜ „Merisk” Максим Перескоков сказал порталу Delfi, что помочь поисковикам привести танк в надлежащее состояние он согласился отнюдь не из-за какой-то материальной заинтересованности, а, скорее, из ”спортивного интереса”. На счету его фирмы уже есть опыт реставрационных работ исторических объектов.

”Интересна была работа по созданию макета старого тартуского железнодорожного моста, которая требовала особой исторической точности. А тут — целый танк, да еще повоевавший сразу в двух армиях”, — говорит руководитель фирмы.



В реставрации танка участвовали и поисковики клуба „Otsing” — люди, которые все свободное время отдают работе по увековечению памяти воинов, павших в боях Второй мировой войны, установлению исторической правды.

Предприниматель из Кохтла-Ярве Олег Новичков, ветеран клуба „Otsing”, на прямой вопрос, — а зачем вам все это надо? — ответил:

- Хобби у меня такое: интересно оживить ”мертвую” машину, или поднять из небытия останки бойца и вернуть их родным.

Руководитель клуба Игорь Седунов рассказал, что клуб „Otsing” создан более двадцати лет тому назад. Сейчас в поисковом отряде работает около 60 человек.

- За это время мы захоронили около 800 останков советских воинов. Когда удается установить принадлежность находок и разыскать родственников погибших, передаем останки и найденные при них награды родным. Останки немецких солдат передаем представителю Германии. В прошлом году мы очень плодотворно поработали: найдены останки с орденами, медалями, по которым сейчас устанавливаем имена павших. Так что, в этом году, вероятно, также произойдет передача останков родственникам или же дипломатам для почетного захоронения на родине, — сказал Игорь Седунов.

В пятницу отреставрированный танк привезли в мастерскую, где на него установят также обновленные башню и гусеницы.