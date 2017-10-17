ФОТО: Над Кохтла-Ярве показалось солнце. Но какое!

Серое пасмурное утро вдруг превратилось в солнечное. В десятом часу утра над Кохтла-Ярве появилось солнце. Солнечный день в Эстонии — уже сенсация. А тут на небе показался огромный огненный шар, который через несколько минут заволокли облака и он исчез.

Люди думают: с чего это солнышко покраснело среди бела дня? От стыда, что ли? Кое-кто даже пытается связать это с прошедшими выборами, которые также пришлись на солнечный день. Мол, низкая явка была потому, что солнце помешало — люди бросились в леса и на дачи. Но в воскресенье солнце было нормальным, обычным. А тут — такой огненный шар! Но никакой мистики: все объясняется прозаичней — законами физики.