ФОТО: На выходных в Кохтла-Ярве пахло блинами и выборами

В минувшие выходные жители Кохтла-Ярве отгуляли праздники — Дни, посвященные Ахтмескому микрорайону и, впервые, Ярвеской части города.

Праздники сопровождались поздравлениями руководителей, концертами местных талантов и гостей из России.

Уже в субботу на Дне Ахтме запахло блинами. Желтую палатку с эмблемой партии Реформ — вездесущей синей белочкой, установили под руководством вице-мэра Кохтла-Ярве, реформиста Виталия Бородина. Он лично с помощью опытных кулинаров выпекал блины и угощал ими собравшихся. Ему помогали молодые кандидаты, идущие на выборы по списку реформистов.

Несколько кандидатов от Центристской партии в жилетках партийного, зеленого цвета, на которых напечатаны их имена и номера в избирательных списках, ничем не угощали.

Так что это было? Судя по фурору, который вызвало выступление на концертных площадках местных коллективов и гостей из России, это был все-таки праздник. Однако, если судить по блинам, разгуливающей белочке, партийной желтой и зеленой униформе и воздушным шарикам с эмблемами партий, все же это была предвыборная кампания. Хотя ни парламентарий Валерий Корб, ни руководители города, словом не обмолвились о предстоящих выборах. Наоборот, мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко поздравила собравшихся в воскресенье на площади перед Кохтла-Ярвеским Культурным центром с рождением новой традиции.

”Если в Ахтмеской части города праздник, посвященный микрорайону, прошел уже более пятнадцати раз, то сегодня мы присутствуем при зарождении новой традиции: отныне каждую осень в это время мы будем проводить День Ярвеской части города”, — сказала Людмила Янченко.

Праздник в Кохтла-Ярве был семейным. Столько развлечений и игр для детей здесь, пожалуй, никогда еще не было. Детские коллективы Кохтла-Ярвеского Культурного Центра днем показали свое искусство.

В Кохтла-Ярве, как и в Ахтме, порадовали детей и взрослых юные артисты из эстрадного театра-студии ”Выше радуги” Школы искусств №2 имени Петра Ильича Чайковского из российского Ижевска. Только если днем их программа была адресована маленьким слушателям, то в вечернем выступлении они закатили такой рок-концерт, что публика завелась буквально с пол-оборота. А звучали не просто знакомые, а сложнейшие вещи. Это и ”I will survive” из репертуара Глории Гейнор, и финал из рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера ”Иисус Христос — суперзвезда”, и хиты Майкла Джексона. Дети и подросты с присущим им напором и искренностью передали слушателям всю энергетику этих произведений.

Какие уж тут выборы! И все-таки, что это было, раз на площадях так пахло блинами от реформистской партии, да еще в городе, где традиционно правят центристы7 Что произошло? С какой целью проводятся эти праздники?С этими вопросами портал Delfi обратился к члену Рийгикогу, руководителю городской организации Центристской партии Валерию Корбу.

”Цель одна: дать людям возможность отойти от повседневных забот, прийти на праздник, пообщаться, послушать хорошую музыку. А заодно вспомнить, что они живут в городе, где большинство из них родились, который строили их родители. Дни города — не наша идея, ей уже много лет, и она будет продолжаться”, — ответил тот.

Кохтла-Ярве — город, который долгие годы находится под эгидой Центристской партии. А как тогда понимать присутствие на этих праздниках, реформистов, жарящих блины на огромной сковороде, рекламирующих свою партию? Что-то произошло неординарное?

”Отвечая на ваш вопрос, напомню, что мы всегда старались пригласить за стол переговоров все партии — начиная от Реформ, и заканчивая EKRE. И если сегодня у людей есть серьезные намерения сотрудничать с Центристской партией, которая у власти в Кохтла-Ярве, мы готовы сесть за стол переговоров. И мы готовы говорить не о высоких материях, которые существуют между руководителями наших партий, а о насущных проблемах города Кохтла-Ярве, нашего региона. И если это будет действительно конструктивно, мы готовы к сотрудничеству, и я надеюсь, что оно будет успешным”, — сказал Корб.

Праздничный концерт под запах свежевыпеченных блинов продолжился выступлением четырех вокалистов, осуществивших проект ”Звезды винила”. Это бывшие солисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей советского времени: ”Песняры”, ”Доктор Ватсон”, ”Лейся песня” и ”Поющие сердца”. В исполнении взрослых гостей из Москвы прозвучали песни, которые хорошо знают участники праздника. И совершенно естественно, что жители города пели вместе с артистами.

Закончился День Ярвеской части Кохтла-Ярве фейерверком, который попытался загасить разразившийся ливень.