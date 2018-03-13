ФОТО: На выборах президента РФ в Кохтла-Ярве первыми проголосовали ветераны

В понедельник в Кохтла-Ярве побывали члены участковой избирательной комиссии, которые дали возможность тридцати пожилым гражданам России досрочно проголосовать на выборах президента Российской Федерации.

Как сказал порталу Delfi Генеральный консул России в Нарве Юрий Грибков, когда было получено разрешение провести голосование досрочно, члены комиссии, несмотря на выходные, собрали заявления у тех, кто по состоянию здоровья и в силу возраста не смог бы приехать в Нарву 18 марта. Это — ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники нацистских концлагерей, инвалиды. Помощь в составлении списков и проведении голосования на дому оказало Содружество ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве.

”Организация досрочного голосования дома — это дань уважения нашим ветеранам”, — сказал Юрий Грибков.

Включив навигатор, Генеральный консул ведет машину по улице Метсапарги.

- Лесная парковая, — говорит Юрий Васильевич. — Я эстонский начал понемногу учить еще до приезда в Нарву.

По первому адресу живет 103-летний ветеран морской пехоты Северного флота Александр Михаилович Разлуляев. Дипломат и члены избирательной комиссии поднимаются в дом к ветерану. Гостеприимная супруга Александра Михайловича — Галина Григорьевна настаивает, чтобы они не снимали обувь.

- Ну уж нет, — говорит Генконсул. — Я до приезда в Эстонию служил в Норвегии, так там принято снимать уличную обувь, прежде чем зайти в дом.

- А мы, когда освобождали Норвегию от фашистов, обувь не снимали: сапогами и ботинками под зад выгоняли фашиста из Киркинеса, — парирует морпех Разгуляв.

Молодые члены избирательной комиссии преисполнены почтением к человеку, который в таком возрасте рассуждает, почему он отдал свой голос за конкретного кандидата. Это он рассказал, естественно, после того, как опустил бюллетень в урну. До этого — никаких дебатов с гостями, никаких советов и подсказок. Все решает сам, как предписывает законодательство.

92 года Павлу Яковлевичу Павленко, столько же — Ивану Захаровичу Рассолову. В почтенном возрасте и бывшая фронтовая медсестра Клавдия Ивановна Лебедева. На выборы они нарядились по-праздничному, голосовали при боевых наградах.

Не так часто в Эстонии они ощущают себя полноценными и полноправными российскими гражданами, хотя об этом им стараются напоминать по мере возможностей. Как сказал Иван Захарович Рассолов, после того как опустил бюллетень в урну, ”сегодня я голосовал за то, чтобы Россия знала, что и за границей живут ее граждане, которым она дорога, которые сделали все для освобождения страны от фашизма. И, уверен, что с надежным лидером, фашизм никогда в России не поднимет голову”.