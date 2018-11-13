ФОТО: На водопаде Валасте установили новую лестницу, откуда открываются невероятные виды

Закрытая в 2010 году из соображений безопасности и теперь обновленная лестница у водопада Валасте ждет открытия. Старая лестница была открыта в 1999 году и вела к смотровой платформе. Теперь же видом на 30-метровый водопад можно насладиться с любого участка лестницы.

В галерее представлены фото новой лестницы и старой, чтобы их можно было сравнить.