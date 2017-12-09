ФОТО: На шоссе Таллинн-Нарва произошла авария с участием машин полиции и скорой помощи

В субботу в первой половине дня на 157 километре шоссе Таллинн-Нарва произошла авария с участием нескольких легковых машин и пассажирского автобуса. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вот что рассказали очевидцы, в том числе и участники аварии.

"С утра на этом участке конденсат в районе леска образует туман, который ложится на замерзший асфальт. И, несмотря на то, что температура воздуха плюсовая, на дороге образуется слой так называемого ”черного” льда. Он нестабильный, и удержаться на нем невозможно даже на шипах. И только после того, как случилось авария, приехала машина Дорожного департамента и посыпала дорогу солью".

На вопрос, что произошло, один из участников аварии ответил: "Все началось с меня. Сначала я улетел со льда на белом ”пикапе”. Подъехали ребята на ”Вольво”, оказали мне помощь, чтобы я вылез из машины. Подъехала еще одна машина, люди из которой спросили, нужна ли помощь. Потом подъехала машина скорой помощи, медики поинтересовались, не надо ли оказать медицинскую помощь. Потом приехала полиция и ”организовала” все это дело. Ее понесло по этому льду, она ударилась в зеленую машину, потом ударилась в автобус, потом ударилась в ”Вольво”, а та — в скорую".

Один из очевидцев: "У нас в Эстонии, когда около нуля температура, постоянно образуется в утреннее и вечернее время ”черный” лед. А посыпание дорог солью почему-то происходит после аварий. Та же самая история была и в прошлом году, когда при аварии погиб водитель, а Дорожный департамент начал посыпать дорогу сразу после аварии".