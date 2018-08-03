ФОТО: На представления спектакля ”Кремлевские соловьи” в Нарве продано уже 19600 билетов. ”Это просто сенсация!”

Буквально недавно в Нарве прошел прекрасно организованный четырехдневный музыкальный фестиваль Baltic Sun, который, к сожалению, не смог собрать публику — народу было очень мало, в какие-то моменты буквально пара сотен человек, хотя организатры надеялись на совершенно другой результат. Местные жители чаще всего жаловались на дороговизну билетов (по 30 евро на день), но и из других регионов Эстонии, а также из-за рубежа почти никто не приехал.

На данный момент билеты на последние три шоу ”Кремлевские соловьи” продаются по 35.50 — 40.50 евро, что не останавливает желающих на них побывать, и вряд ли можно сомневаться в том, что все представления пройдут при полном аншлаге. В чем причина такого невероятного успеха?

Сложилось несколько факторов

Свое объяснение фурора в интервью Delfi дала пресс-представитель Tartu Uus Teater Марие Клийман.

- Сколько на данный момент продано билетов на ”Кремлевских соловьев”? Сколько осталось?

- Уже продано 19600 билетов. Осталась возможность еще попасть на представления 20, 21 и 22 августа. Последние 2000 билетов находятся в продаже. Других дополнительных представлений уже не будет.

- Изначально казалось, что планировать множество представлений спектакля в Нарве — это безумие. Как удалось сделать этот план реальностью, как удалось привлечь публику именно в Нарву?

- Обычно на спектакли Tartu Uus Teater в год приходит 10000-13000 зрителей. В этом плане идея устроить представление в чужом городе, на площадке на 2000 зрителей, было дост аточно безумной идеей. Сначала мы объявили о восьми представлениях, которые должны были собрать 16 000 человек. Но к началу июня все билеты на них были распроданы и мы решились сделать еще три дополнительных представления и билеты на них очень успешно расходятся.

К смелому решению поставить шоу в Нарве тетатр подвигла необходимость — к своему 10-летнему юбилею мы при помощи общественности собираем деньги, чтобы выкупить здание на улице Лай.

Спектакль ”Кревлевские соловьи” должен существенно помочь реализации этой идеи, так как 10 евро с каждого билета идет в фонд покупки здания, в котором в том числе благодаря Тарту, Министерству культуры, спонсорам уже есть 86 процентов (288 000 евро) от необходимой суммы.

Высокий интерес публики вызвала комбинация нескольких факторов. Это не в последнюю очередь сама по себе историческая Кренгольмская мануфактура. Многие из зрителей явно не были до этого знакомы с Ида-Вирумаа, с Нарвой. Людей привлекает также наша очень сильная и музыкально одаренная труппа, группа Lexsoul Dancemachine. И, конечно, одним из существенных факторов является любовь людей к музыке Яака Йоала, а имя Tartu Uus Teater вызывает доверие.

- Как идет подготовка к премьере? Сталкиваетесь ли вы с какими-то сложностями или все идет так, как было запланировано?