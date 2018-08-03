03.08.2018, 19:05

ФОТО: На представления спектакля ”Кремлевские соловьи” в Нарве продано уже 19600 билетов. ”Это просто сенсация!”

 (14)
при цене билета - 35-40 евро
Роман Викулов
Роман Викулов
EST 14
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Kremli ööbikud, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Ничего подобного в Нарве еще не было — билеты на 11 представлений шоу ”Кремлевские соловьи”, посвященного творчеству суперпопулярного в советское время эстонского певца Яака Йоала, уже почти раскуплены, при том, что на каждое из них может попасть 2000 зрителей. Как такое стало возможно, остается главным вопросом, на который Delfi попытались ответить в создающем выездной спектакль Tartu Uus Teater, а также нарвские деятели культуры.

ФОТО: На представление спектакля ”Кремлевские соловьи” в Нарве продано уже 19600 билетов. ”Это просто сенсация!”

Ничего подобного в Нарве еще не было — билеты на 11 представлений шоу ”Кремлевские соловьи”, посвященного творчеству суперпопулярного в советское время эстонского певца Яака Йоала, уже почти раскуплены, при том, что на каждое из них может попасть 2000 зрителей. Как такое стало возможно, остается главным вопросом, на который Delfi попытались ответить в создающем выездной спектакль Tartu Uus Teater, а также нарвские деятели культуры.

Спектакль ”Кремлевские соловьи”, в постановке Tartu Uus Teater, будет демонстрироваться многократно, начиная с 10 августа, на территории исторической Кренгольмской мануфактур, расположенной на улице Йоала, что сложно считать случайным совпадением.

Буквально недавно в Нарве прошел прекрасно организованный четырехдневный музыкальный фестиваль Baltic Sun, который, к сожалению, не смог собрать публику — народу было очень мало, в какие-то моменты буквально пара сотен человек, хотя организатры надеялись на совершенно другой результат. Местные жители чаще всего жаловались на дороговизну билетов (по 30 евро на день), но и из других регионов Эстонии, а также из-за рубежа почти никто не приехал.

На данный момент билеты на последние три шоу ”Кремлевские соловьи” продаются по 35.50 — 40.50 евро, что не останавливает желающих на них побывать, и вряд ли можно сомневаться в том, что все представления пройдут при полном аншлаге. В чем причина такого невероятного успеха?

Сложилось несколько факторов

Свое объяснение фурора в интервью Delfi дала пресс-представитель Tartu Uus Teater Марие Клийман.

ТОП

- Сколько на данный момент продано билетов на ”Кремлевских соловьев”? Сколько осталось?

- Уже продано 19600 билетов. Осталась возможность еще попасть на представления 20, 21 и 22 августа. Последние 2000 билетов находятся в продаже. Других дополнительных представлений уже не будет.

- Изначально казалось, что планировать множество представлений спектакля в Нарве — это безумие. Как удалось сделать этот план реальностью, как удалось привлечь публику именно в Нарву?

- Обычно на спектакли Tartu Uus Teater в год приходит 10000-13000 зрителей. В этом плане идея устроить представление в чужом городе, на площадке на 2000 зрителей, было дост аточно безумной идеей. Сначала мы объявили о восьми представлениях, которые должны были собрать 16 000 человек. Но к началу июня все билеты на них были распроданы и мы решились сделать еще три дополнительных представления и билеты на них очень успешно расходятся.
К смелому решению поставить шоу в Нарве тетатр подвигла необходимость — к своему 10-летнему юбилею мы при помощи общественности собираем деньги, чтобы выкупить здание на улице Лай.
Спектакль ”Кревлевские соловьи” должен существенно помочь реализации этой идеи, так как 10 евро с каждого билета идет в фонд покупки здания, в котором в том числе благодаря Тарту, Министерству культуры, спонсорам уже есть 86 процентов (288 000 евро) от необходимой суммы.
Высокий интерес публики вызвала комбинация нескольких факторов. Это не в последнюю очередь сама по себе историческая Кренгольмская мануфактура. Многие из зрителей явно не были до этого знакомы с Ида-Вирумаа, с Нарвой. Людей привлекает также наша очень сильная и музыкально одаренная труппа, группа Lexsoul Dancemachine. И, конечно, одним из существенных факторов является любовь людей к музыке Яака Йоала, а имя Tartu Uus Teater вызывает доверие.

- Как идет подготовка к премьере? Сталкиваетесь ли вы с какими-то сложностями или все идет так, как было запланировано?

Подготовка идет очень хорошо. Трибуны для публики установлены, сцена готова, репетиции идут очень активно. Uus Teater и раньше занимался сложными по логистике представлениями. Например, в Тарту публику возили на автобусах, внутри которых происходило действие, или в рамках EV100 сделали представление ”BB появляется ночью”, которое проходило и в поезде, и в старом здании железнодорожного вокзала в Тапа. Эти дополнительные шоу пройдут в сентябре. То есть перед большим нарвским проектом у нас было уже был соответствующий опыт — театру нравится работа в необычных условиях. Мы были готовы к сложностям и непредвиденным ситуациям, но все складывалось даже лучше ожидаемого. Удалось найти в Нарве хороших местных партнеров.

- В массовке принимают участие ида-вирумааские дети. Только дети, или местные взрослые в массовке тоже участвуют?

- В массовке действительно участвует 11 местных детей, а также танцевальная труппа, составленная из местных талантливых танцоров. В общей сложности в сценическом действии принимает участие 30 местных жителей.

- Скажите пару слов о самом спектакле, пожалуйста. Многие считают, что это будет практически мюзикл, так ли это?

Это действительно в большой степени музыкальное шоу — разговоров и музыки там примерно пополам. Русскоязычная публика не должна бояться словесной части — на помощь придут субтитры на русском. Спектакль рассказывает об истории Яака Йоала, о ключевых моментах карьеры, начиная с участия в молодежной группе и до статуса всесоюзной супер. Это история о стремлении к известности и умении нести ее бремя. Эта история рассказана через слова спетых им песен.

Нарвский зритель успеху не помог

У нарвских деятелей культуры невероятно успешная продажа билетов на ”Кремлевских соловьев” вызвала смешанные чувства, но в целом они очень рады успеху коллег.

”Я, конечно, рад за Tartu Uus Teater, рад тому, что у них все так великолепно получается, — сказал Delfi арт-директор нарвского культурного центра Geneva Григорий Малышкин, являвшийся организатором многих массовых культурных мероприятий в Нарвском замке, в частности. — Но, к сожалению, нарвский зритель этому успеху почти не поспособствовал. Практически уверен, что нарвитяне купили только 50-100 билетов. Реклама была очень хорошая, но на русском ее почти не было. Есть еще такой момент, что, насколько мне известно, много билетов покупали предприятия и организации — для своих работников, что само по себе, конечно, не плохо. В целом же это такое очень эстонское, патриотическое мероприятие, хотя и на нарвской территории, в чем опять же ничео плохого не вижу”.

Директор нарвского дома культуры ”Ругодив” Елена Калядина очень эмоционального реагирует на информацию о том, сколько уже билетов продано на ”Кремлевских соловьев”.

”Это просто сенсация!”, — говорит Калядина. По ее мнению, вряд ли только в имени Яака Йоала дело. ”Все-таки его любят в основном те, кто успел пожить в Советском Союзе, — замечает директор ДК. — В этом плане очень приятно то, что Клуб бывших работников Кренгольма распространяет 100 билетов среди тех, кто был занят на этом предприятии. Им будет очень приятно побывать на таком спектакле”.
Елена Калядина рада тому, что многие стереотипы и предрассудки, судя по всему ушли, если смотреть на то, как активно люди из других частей Эстонии готовы ехать в Нарву.

”Все чаще, когда я гуляю по городу, слышу эстонскую речь. Эстонцев к нам приезжает все больше, и это очень приятно”, — делится Калядина.

Заместитель руковолдителя городского Отдела культуры Дмитрий Вергун уверен, что успеху ”Кремлевских соловьев” стособствует не только улучшение имиджа Нарвы и интерес с городу, но и хорошие транспортные коммуникации. ”Можно посмотреть на динамику роста пассажиров на поездах Elron, ходящих между Нарвой и Таллинном. Она очень впечатляющая”, — говорит Вергун, уверенный, что приезжать на культурные мероприятия в Нарву скоро будет обычным делом для жителей всей Эстонии.

В том, что так и будет, надеются создатели нарвского центра Vaba Lava, который должен открыться 1 декабря. ”Успех ”Кревлевских соловьев”, конечно, вдохновляет, мо все-таки мы будем работать круглый год и рассчитываем, прежде всего, на нарвитян”, — заметил Меос.

Роль Яака Йоалы исполняет Мярт Аванди — 37-летний актер пярнуского театра Endla. Режиссер-постановщик — Роберт Аннус (Эстонский драматический театр).

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ФОТО: На представления спектакля ”Кремлевские соловьи” в Нарве продано уже 19600 билетов. ”Это просто сенсация!”

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