ФОТО: На представления спектакля ”Кремлевские соловьи” в Нарве продано уже 19600 билетов. ”Это просто сенсация!”

Ничего подобного в Нарве еще не было — билеты на 11 представлений шоу ”Кремлевские соловьи”, посвященного творчеству суперпопулярного в советское время эстонского певца Яака Йоала, уже почти раскуплены, при том, что на каждое из них может попасть 2000 зрителей. Как такое стало возможно, остается главным вопросом, на который Delfi попытались ответить в создающем выездной спектакль Tartu Uus Teater, а также нарвские деятели культуры.
ФОТО: На представление спектакля ”Кремлевские соловьи” в Нарве продано уже 19600 билетов. ”Это просто сенсация!”
Ничего подобного в Нарве еще не было — билеты на 11 представлений шоу ”Кремлевские соловьи”, посвященного творчеству суперпопулярного в советское время эстонского певца Яака Йоала, уже почти раскуплены, при том, что на каждое из них может попасть 2000 зрителей. Как такое стало возможно, остается главным вопросом, на который Delfi попытались ответить в создающем выездной спектакль Tartu Uus Teater, а также нарвские деятели культуры.
Спектакль ”Кремлевские соловьи”, в постановке Tartu Uus Teater, будет демонстрироваться многократно, начиная с 10 августа, на территории исторической Кренгольмской мануфактур, расположенной на улице Йоала, что сложно считать случайным совпадением.