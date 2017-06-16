ФОТО: На Полярной мызе Кукрузе в Ида-Вирумаа вручили стипендии Энергетического фонда

Двадцать пять молодых людей, добившихся значительных успехов в спорте, творчестве, различных науках, стали стипендиатами Энергетического фонда одаренной молодежи, учрежденного концерном Eesti Energia и Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа. Из 63-х поданных в этом году ходатайств, Совет фонда выбрал самых способных, которым в пятницу были вручены стипендии, на которые фонд выделил в общей сложности 4900 €.

Для вручения стипендий на Полярную мызу прибыли председатель правления Enefit Energiatootmine Тыну Аас, а также исполнительный директор Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Арно Росманн.

Энергетики — серьезные, занятые люди. Тем не менее, они находят возможности и время уделять внимание подрастающему поколению. Отвечая на вопрос портала Delfi ”Зачем вам это надо?”, Тыну Аас сказал, что, честно говоря, энергетики это делают не бескорыстно. ”Вкладывая средства в молодое поколение, мы инвестируем их в будущее страны, в том числе, и будущее нашего предприятия. Ведь средний возраст наших энергетиков — 40 — 45 лет, и им на смену должны будут прийти талантливые, образованные, современно развитые люди”.

А круг интересов стипендиатов весьма обширен. Достижения в спорте пророчат им олимпийское будущее. Некоторые видят себя в большом искусстве. 11-летняя Эва Аламетс из Раквере, возможно, будет танцевать на сценах знаменитых театров Европы. На церемонии она показала балетную сцену, покорившую и взрослых, и детей.

А, кто знает, возможно, в будущем юный Кевин Кеслер из Таммикуской основной школы Кохтла-Ярве станет знаменитым скульптором. Его первая персональная выставка пластической миниатюры поразила мастерством, редким для детей его возраста. Надо отметить, что Таммикуская школа на этой церемонии была представлена несколькими своими учениками, победившими в разных номинациях.

Бабушка с дедушкой привезли из Арукюла маленьких футболистов Карла и Андреаса Компусов. Это сегодня они — чрезвычайно талантливые для своего возраста футболисты. Но, судя по тому, как мальчишки заинтересовались экспонатами Полярной мызы, связанными с исследователем Крайнего Севера бароном Эдуардом Толлем, его экспедицией в поисках знаменитой Земли Санникова… чем Бог не шутит, может быть, и они увлекутся географией, открытием новых земель.

19-летний Кайн-Теодор Мерилай из волости Кохтла занимается цифровым музыкальным творчеством. Музыкой он увлекается с шести лет, а после окончания Йыхвиской музыкальной школы он посвятил себя созданию электронной музыки. Его произведения получили признание профессиональных музыковедов.

И, хотя начались каникулы, поздравить стипендиатов и их родителей, на церемонию пришли и педагоги их школ. Учителя поблагодарили за поддержку представителей Энергетического фонда, учрежденного в 2013 году. За эти годы фонд оказал поддержку 170-ти талантливым детям и подросткам.