ФОТО: На Нарвской ярмарке бесплатно кормили колбасой, а пасечники жаловались на холодное начало сезона

12 августа в Нарве прошла Летняя ярмарка, на которой приготовили 15-метровую ”колбаску” на гриле, коллективно съеденную довольно быстро. Самым популярным продуктом на лотках торговцев, как обычно, был мед.

Нарвская летняя ярмарка, организатором которой является Ида-Вирумааский центр профессионального образования, долгие годы проводилась во дворе Нарвского замка, но уже во второй раз она поменяла место дислокации. В 2016 году приезжающих в Нарву со всей Эстонии продавцов, а также покупателей собрали на большой грунтовой площадке (скоро ее заасфальтируют) под стенами Нарвского замка, со стороны Липовой ямки.

В этом году ярмарку устроили вдали от центра города, непосредственно рядом с нарвским отделением уездного центра профобразования — на проезжей части конца улицы Креэнхольми.

Дорога, конечно, была перекрыта, а найти место для парковки гостям мероприятия было не всегда легко, что, разумеется, вызывало некоторое неудовольствие. Компенсировать его можно было бесплатным куском 15-метровой гриль-колбасы, развлекательной программой и покупками.

Традиционным лидером среди продовольственных товаров был мед.

Пчеловод Юри Мешкун, привезший пчелиный мед на нарвскую ярмарку из Йыгевамаа, сказал Delfi, что холодные весна и начало лета этого года отодвинули дней на 20-25 появление первого меда, то есть ”майский мед появился только в июне”. Тем не менее, по словам Мекшуна в целом объемы собранного меда не сильно уступают тем, что удавалось получать в прошлые годы, но все-таки разница есть.

Пчеловод сообщает, что фирма Meemeistrid OÜ владеет 150 ульями, расположенными в 14 разных местах (у леса, в поле, у болота и т.д.), что позволяет получать мед разных сортов. 700-граммовые банки цветочного меда он продавал в Нарве по 6 евро, тогда как в прошлом году просил по 5 евро 50 центов. ”То есть цены все-таки немного выросли из-за неудачного начала сезона”, — говорит пчеловод, отмечая, что его расценки — одни из самых низких на ярмарке.

Сдерживает рост цен, по его заверению то, что конкуренция на эстонском рынке меда довольно серьезная. ”Многие молодые люди решают заниматься этим делом, покупая сразу сотню ульев”, — рассказывает Мекшун.

Пчеловод с 42-летним стажем Ааре-Энн Палм, приезжавший на ярмарку из Пярнумаа, где его семья работает с примерно 200-ми пчелиными семьями, рассказал, что цена на цветочный мед у него не меняется годами — 10 евро за килограмм.

”Я продаю качественный мед. Все, кто меня знают, не сомневаются, что никакого обмана не будет. Но есть на рынке и перекупщики, которые приобретают искусственный мед в Китае за 1 евро 25 центов за килограмм, а потом продают под видом эстонского, природного. То есть только цены сравнивать бесполезно”, — сказал Палм.

Госпожа Орассон продавала мед из-под Отепя. ”В тех местах сельскохозяйственных угодий нет, то есть химические удобрения не используются и природа очень чистая, — сказала Орассон. — В этом году нормальный сбор меда начался на две недели позже, чем в позапрошлом году, например. Прошлый год также был неудачным — до конца июня было холодно”.

В прошлом году Ветеринарно-пищевой департамент исследовал 68 образцов продающегося в Эстонии меда, 53 из них — с эстонских пасек. К эстонскому меду у департамента не появилось претензий — все образцы соответствовали требованиям по качеству. Контроль качества имеющегося в продаже эстонского меда в этом году также не выявил нарушений.