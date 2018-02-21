ФОТО: На нарвской Ратушной площади президент пообщалась и пофотографировалась с народом

После торжественного вручения госнаград в Нарвском колледже Тартуского университета президент ЭР Керсти Кальюлайд обратилась к горожанам и гостям Нарвы с лестницы нарвской ратуши, призвав беречь Эстонию, а по завершении небольшого концерта духового оркестра и местных хоровых коллективов отправилась в народ.

Президент ходила по площади, с удовольствием фотографируясь с желающими, в основном с детьми, обменивалась репликами с обращавшимися к ней горожанами и многочисленными гостями города, а с одной пенсионеркой имела сравнительно продолжительную беседу о проблеме безгражданства, продемонстрировав довольно неплохой русский. К сожалению, расслышать все подробности разговора, происходиашего в спокойной тональности, из-за плотно обступившего Кальюлайд народа было невозможно.

На площади собралось большое количество молодежи. На то, что ребята пришли организованно, указывали таблички с названиями школ.

”Конечно, пришли добровольно, ведь интересно посмотреть на президента, послушать. Вообще, праздник это всегда праздник, но то, что к нам приехала Кальюлайд, неординарное событие. Народу могло бы быть и больше”, — сказал Delfi гимназист Александр.

После мероприятия на площади народ отправился в торговый центр Astri, на праздничный концерт Софии Рубиной.