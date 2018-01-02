ФОТО: На нарвской границе с российской стороны опять столпотворение, но не такое страшное, как год назад

Если ровно год назад, 2 января 2017 гола, россияне, собирающиеся провести новогодние каникулы в Эстонии, стояли в автомобильной очереди на нарвской границе 15 и более часов, на этот раз настолько страшного затора нет. Время ожидания растягивается до пяти часов.

"Мы уже примерно 5 часов стоим в очереди, — скащала Delfi житетельница Санкт-Петербурга Светлана, добравшись на своем автомоьиле до моста "Дружба". Минут через 20 она оказалась в Эстонии.

Супружеская пара Андрей и Алексндра стояли сегодня вечером в самом конце очереди, уже за ивнгороским рыбзаводом, в паре километров от таможенно-пограничного пункта "Ивнгород". Несмотря на то, что с ними был двухлетний мылыш, супруги даже не думали о возвращении в Петербург, хотя в прошлом году такое решение принимали многие.

Roman Vikulov, Delfi

"Мы знали о том, что будет большая очередь, — сказал Андрей. — Немного жалеем, что не поехали 1 января — говорят, что народу было намного меньше. Мы едем в Таллинн на четыре дня. Обратный выезд у нас уже забронирован. Надеемся, что тогда уже не будет никаких непритных неожидпннотей".

Стоявший в очереди петербуржец Сергей сказал Delfi, что очередь движется очень быстро (он довольно часто ездит в Эстонию), но отметил, что немного переживает по поводу того, что она может неожиданно затормозиться. Он также стоял в конце очереди и настроен в целом был оптимистично.

Roman Vikulov, Delfi

"Возможно, через три часа уже будем в Нарве, если граница продолжит работать в том же ритме. Если контроль замедлится, может быть, придется ждать 6 часов, или даже больше, но я верю, что все будет в порядке", — сказал Сергей.

Roman Vikulov, Delfi

Сегодя — редкий день, когда движение на границе тормозит нерасторопность эстонской таможни (обычно бывает наоборот — медленнее работют россияне): машины, двигающиеся в эстонскую сторону, стоят на мосту "Дружба" в два ряда. В сторону России автомобили стоят на мосту в один ряд.

Руководитель Transservis-N, предприятия регулирующего проезд транспорта к границе с нарвской стороны, Владимир Мижуй сказал Delfi, что российские пограничники и таможенники сегодня работают особенно усердно, отметив, что очередь на границе со стороны Нарвы вырастет через неделю, когда россияне поедут домой.

"Первый рабочий день у них — 9 января", — отметил Мижуй.