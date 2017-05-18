ФОТО: На ликвидацию огромной свалки в Нарве может потребоваться свыше 100 тысяч евро

На территории Нарвского промышленного парка в Кулгу, входящего в структуру целевого учреждения Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (IVIA), обнаружили гигантскую незаконную свалку строительного и прочего мусора, ликвидация которой может обойтись в 100 тысяч евро.

Примечательно, что свалка, несмотря на свои впечатляющие масштабы, образовалась сравнительно за короткий промежуток времени. Еще год назад на этом месте, находящемся на окраине промышленной зоны, в непосредственном соседстве с хутором Вана Йоала, было чисто.

”В апреле прошлого года мы приезжали к асоциалам, живущим на хуторе Вана Йоала, чтобы помочь им с оформлением документов, и никакой свалки на этом месте тогда еще не было”, — говорит Дмитрий Дьяков, главный специалист по охране порядка Нарвской горуправы.

Он предполагает, что отходы стали свозить на перефирию будущего промпарка, когда в прошлом году к нему открыли дорогу для доступа строительной техники. Сейчас там прокладывают коммуникации. Между тем, к этому неприглядному месту можно подъехать и немного другим путем — через соседнее гаражное товарищество. Но один из гаражных сторожей, с которым пообщался репортер Delfi, отрицает, что машины с мусором ездили этим путем. Во всяком случае, он утверждает, что никто из сторожей их на этой дороге не видел. Руководитель Нарвского парка производства и логистики Вадим Орлов сообщает, что также общался со сторожами, и, по его мнению, они вполне могут скрывать информацию.

То, что жители хутора видели, как росли мусорные кучи, не вызывает сомнения — за незаконной свалкой они могут наблюдать буквально из окна своего жилища, половина которого как будто отпилена. Но хуторяне, скажем, живут в своем обособленном мире, и получить от них какую-то информацию сложно.

Отвечая на вопрос, как так получилось, что свалка, возможно, год оставалась незамеченной для собственника недвижимости, IVIA, Вадим Орлов обращает внимание на то, что организация располагает в Ида-Вирумаа 500 гектарами земли, а в Нарве в ее собственности находятся 200 гектаров, и проследить за происходящем на столь значительных территориях непросто.

Свалка создавалась системно — вдоль заканчивающейся тупиком небольшой дороги, внутри заброшенных строений и рядом с ними сваливали мусор, преимущественно строительный, так чтобы он дорогу не перекрывал и складирование в этом месте продолжалось долго. Утеплительные материалы, мешки со штукатуркой, старая сантехника, двери, в общем, все то, что люди вывозят из квартир при капительном ремонте, а также сравнительно небольшое количество прочего мусора. Бытового мусора практически нет, не обнаружено и каких-то опасных отходов. Из всего прочего внимание на себя обращают внимание покрашенные наполовину покрышки, которые, скорее всего, ранее, будучи вкопанными в землю, украшали какие-либо территории в Нарве. А также выделяются большие оконные рамы. Подобные в многоквартирных и частных домах вряд ли могли использоваться.

Нарвитянин Игорь, обративший в соцсетях внимание общественности на данную свалку, сразу предположил, что это дело рук какой-нибудь фирмы (или фирм), предлагающей населению недорогой вывоз мусора.

При том, что в Нарве право на соответствующую работу с мусором имеет всего пара фирм, свои услуги в данной области предлагают многие другие, а в результате их деятельности отходы оказываются где-нибудь в лесу. Власти напоминают об ответственности производителя мусора за его дальнейшую судьбу. Согласно закону, именно он должен убеждаться в том, что фирма, к которой он обращается, имеет необходимое разрешение.

В то же время еще не было случая, когда нарвские власти наказали бы фирмы, создающие незаконные свалки.

”Это очень сложно сделать, имея те силы, которыми мы располагаем сейчас. Самым эффективным способом было бы обращаться к предполагаемым нарушителям, делать контрольную закупку, разместив ”маячок” в передаваемом им мусоре, а потом проследить его передвижение, — отмечает Дмитрий Дьяков. — Но такая сыскная деятельность может вестись только в случаях преступлений, а тут мы имеем дело с проступками”, — объясняет Дьяков.

Временная установка видеонаблюдения оформляется так, что положительный результат от нее просто сложно получить.

Чиновник сообщает, что по закону этим должен заниматься собственник недвижимости, разместив табличку, сообщающую о том, что ведется видеонаблюдение. То есть скрытное видеонаблюдение опять же невозможно.

Какой именно объем мусора был свезен на территорию Нарвского промышленного парка в Кулгу за последний год, будет установлено при ликвидации свалки. Пока сложно предположить даже очень приблизительно — у мусорных гор сложный рельеф, а что находится под ними, еще непонятно. Но очевидно, что речь идет, по меньшей мере, о сотне кубометров, но этих сотен может быть больше.

Между тем, изучая масштаб проблемы, нарвская городская управа сделала запрос двум фирмам, занимающимся вывозом мусора, и те оценили работы по ликвидации незаконной свалки в 100-150 тысяч евро.

Вадим Орлов надеется на то, что проблема данной мусорной свалки будет решаться не за счет IVIA. ”В свое время такая же свалка располагалась на только начинавшей осваиваться территории промпарка Кадастику, и тогда вывоз мусора был осуществлен на средства предоставленные Центром инвестиций в окружающую среду. Мы никому не давали разрешения на складирование мусора на нашей территории, сами этот мусор не собирали. Таких денег на вывоз мусора у целевого учреждения просто нет, — указывает Орлов.

Горами мусора на территории промпарка занялась также Инспекция по охране окружающей среды.

Руководитель ида-вирумасского отделения этой организации Айвар Лайнярв констатирует, что проблема с мусором в Нарве очень серьезная, и данная незаконная свалка еще не самая большая. ”Местному самоуправлению, то есть городу Нарва, нужно еще очень много сделать в области организации работы с обращением мусора”, — добавил Лайнярв.

С тем, что городу нужно сделать еще очень многое, согласен и городской архитектор Нарвы Иван Сергеев: ”Со свалками у нас полный бардак творится. Это просто ненормально”. По мнению Вадима Орлова, в числе прочего, нужно воздействовать на нерадивых родителей через их детей. ”Было бы неплохо показать эту свалку школьникам, детсадовцам, чтобы они рассказали о том, как это выглядит, взрослым, в том числе тем, кто отправил сюда свой мусор. Может, это на кого-то подействовало бы”, — выдвигает идею Орлов.