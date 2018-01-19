ФОТО: На крещенских купаниях в Нарве зрителей было гораздо больше, чем пожелавших зайти в воду

Около 200 человек собралось 19 января в Нарве на традиционные Крещенские купания. Несмотря на то, что крещенских морозов в этом году не наблюдается, в воду решилось зайти не так много народу, как в некоторые предыдущие годы.

На момент купаний, прошедших в заводи реки Нарва (на Липовке), напротив двух крепостей, нарвской и ивангородской, температура воздуха составляла умеренные 3 градуса ниже нуля.

Искупаться решилось около 25 человек, в основном — мужчин, при том, что в некоторых прошлых крещенских купаниях в Нарве участвовало больше народу, даже тогда, когда стояли настоящие морозы, -15, например. То есть сравнительно теплая для этого времени погода не стимулировала поддержать традицию тех, кто ранее не желал купаться в более экстремальных условиях.

Перед Крещенским купанием в Нарве иереем Даниилом Дорониным был совершен чин освящения воды, что традиционно происходит в день Крещения Господня, один из главных церковных праздников.

Священник подчеркнул, что купания являются почитаемой традицией, но грехи крещенская вода, конечно, не смывает. Он указал на то, что для очищения от грехов человеку необходимо исповедоваться, чего в рамках крещенских купаний, разумеется, не происходит.

Несколько лет назад, когда Липовка замерзла столь основательно, что было даже не вырубить иордань (прорубь для рождественских купаний), и тогда было решено перенести купания непосредственно в реке Нарва, что вызвало недовольство пограничников — все-таки государственная граница находится непосредственно у эстонского берега, и, не пересекая ее, окунуться в воду напротив ивангородской крепости практически невозможно. На этот раз лед в заводи Нарвы был далеко не на всей ее поверхности, и место для купаний было подготовлено самой природой — прорубь делать не потребовалось.

Отдельно нарвских участников купаний просили ответственно оценить, стоит ли им заходить в холодную воду.

Врачи настойчиво рекомендуют воздерживаться от зимних купаний имеющим проблемы со здоровьем. Категорически не рекомендуется рисковать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, диабетом, простатитом, гинекологические заболеваниями, заболеваниями носоглотки, язвой желудка и др.

Купание в мороз является серьезным испытанием, и даже специальная подготовка не является гарантией того, что оно не приведет к тяжелым последствиям.

В 2006 году в Навре мужчина скончался после обливания водой из реки при 25-градусном морозе; не сразу — во время последующего крестного хода. При этом он был членом клуба моржей, то есть человеком, привыкшим к испытаниям холодом.

Сегодня на месте мероприятия дежурила скорая помощь, но никому она не понадобилась. Участники купаний, а также зрители отогревались горячим чаем, предлагавшимся организаторами.